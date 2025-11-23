Verstappen, Russell y Kimi se quedan con el podio final del GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas cerró con un giro inesperado. Aunque la clasificación parecía definida al terminar la carrera, una revisión posterior modificó todo. La FIA detectó que los autos de McLaren iban más bajos de lo permitido. Un auto demasiado bajo puede volverse más rápido en curvas y ganar un desempeño que no está permitido por reglamento, porque le da ventaja sobre el resto.

Por eso, la FIA aplicó la sanción establecida: descalificación, lo que borró sus tiempos y cambió la tabla final del GP Las Vegas.

Con ese cambio, el podio oficial quedó así:

1º Max Verstappen

2º George Russell

3º Kimi Antonelli

.

Verstappen vuelve a lo más alto

Max Verstappen sumó otra victoria en su temporada. La carrera tuvo momentos complicados, pero logró mantener el control y cerrar con un ritmo sólido que lo mantuvo siempre entre los primeros.

Lee más: Guaycuras La Paz conquista el CIBAPAC 2025 sobre Ensenada Lobos

Russell pasa al segundo lugar

El piloto británico George Russell subió al segundo puesto tras la modificación en los resultados. Su carrera había sido consistente dentro del grupo principal, lo que lo colocó en buena posición cuando la FIA confirmó los cambios.

Kimi Antonelli consigue su primer podio

La sorpresa del fin de semana fue Kimi Antonelli, de solo 18 años, quien quedó tercero y celebró su primer podio en Fórmula 1. El italiano había tenido una carrera limpia y la sanción a McLaren le permitió entrar oficialmente al top 3.

La polémica revisión fue una decisión que cambió por completo el podio y dio un giro inesperado a la noche del Gran Premio Las Vegas.