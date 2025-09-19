Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 18 de Septiembre, 2025
Seguridad

Grabación ilícita a menores en gasolinera de SLP, un detenido

Un hombre fue detenido por presunta grabación de menores de edad en San Luis Potosí; Fiscalía investiga el caso
Adolfo Torres
18 septiembre, 2025
La grabación de menores de edad en el baño de una gasolinera en la carretera a Matehuala desató indignación y movilizó a las autoridades de seguridad. Un hombre de 36 años fue retenido por empleados del lugar, quienes lo mantuvieron bajo control hasta el arribo de elementos policiales.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes, los trabajadores confrontaron al presunto responsable y uno de ellos lo amenazó con un machete mientras lo inmovilizaban. Testigos relataron que el hombre reconoció que realizaba la grabación “porque le pagaban en redes” y que vendía el contenido a personas que se identificaban con seudónimos.

La Fiscalía General del Estado informó que el detenido fue trasladado a sus instalaciones para iniciar el proceso legal correspondiente. Hasta el momento no se ha precisado cuántos menores de edad habrían sido víctimas de esta grabación, ni si existe material previamente distribuido en plataformas digitales.

