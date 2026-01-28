Grammy 2026: guía completa con fecha, transmisión y principales nominados

Todo está listo para la 68ª entrega de los Grammy Awards, la noche más importante de la música, que se realizará el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. La ceremonia comenzará por la noche y se espera una duración aproximada de tres horas, con la alfombra roja y eventos previos a lo largo del día.

Los Grammy 2026 se podrán ver en vivo en México a través de TNT, mientras que en la plataforma de streaming HBO Max los televidentes podrán seguir la transmisión en vivo y posteriormente bajo demanda. Además, las cuentas oficiales de los Grammy en redes sociales y su sitio web ofrecerán cobertura previa del evento, con entrevistas y contenido detrás de cámaras.

Principales nominados

La lista de nominados en las categorías más importantes incluye:

Grabación del Año: DtMF (Bad Bunny), Manchild (Sabrina Carpenter), WILDFLOWER (Billie Eilish), Abracadabra (Lady Gaga), entre otros.

Álbum del Año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Bad Bunny), SWAG (Justin Bieber), MAYHEM (Lady Gaga), GNX (Kendrick Lamar) y más.

Canción del Año: Abracadabra (Lady Gaga), Anxiety (Doechii), Manchild (Sabrina Carpenter) y DtMF (Bad Bunny).

Mejor Artista Nuevo: nominados como Addison Rae , Olivia Dean , The Marías y otros.

Estos nombres reflejan una fuerte competencia en el panorama musical y abarcan diversos géneros, desde pop y urbano hasta propuestas emergentes.

Además de la entrega de los codiciados gramófonos dorados, los Grammy 2026 incluyen nuevas categorías como Mejor Álbum Tradicional Country y Mejor Diseño de Portada de Álbum, ampliando el reconocimiento a distintas facetas de la industria musical.

La escena musical está en constante evolución y esta edición promete una celebración vibrante del talento global, con presentaciones en vivo, homenajes y momentos que marcarán la temporada de premios.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México