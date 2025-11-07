Grammy 2026: La lista completa de nominados; Kendrick Lamar busca hacer historia

Nominaciones Grammy 2026: La Academia de la Grabación dio a conocer a los artistas que competirán en la próxima entrega de premios. El anuncio oficial de los contendientes para la edición 2026 se realizó hoy. Liderando la lista de nominados se encuentra Kendrick Lamar, con un total impresionante de nueve menciones.

El rapero, tras haber arrasado en los Grammy de 2025, buscará repetir triunfos en categorías clave. Lamar tiene nominaciones para Grabación del Año y Canción del Año con “Luther”, en colaboración con SZA. Además, con su álbum GNX , intentará ganar Álbum del Año por primera vez, una categoría en la que ya ha competido en siete ocasiones.

Los Contendientes Principales

Detrás de Kendrick Lamar, Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor Cirkut comparten siete nominaciones cada uno.

y el productor comparten siete nominaciones cada uno. Por su parte, Bad Bunny y Sabrina Carpenter obtuvieron seis nominaciones, posicionándose entre los artistas más destacados de la edición.

obtuvieron seis nominaciones, posicionándose entre los artistas más destacados de la edición. Otros talentos con cinco nominaciones incluyen a SZA, Turnstile, y Tyler, the Creator.

La categoría de Álbum del Año presenta una competencia intensa, ya que ninguno de los nominados anteriores ha ganado este galardón [2]. Los artistas que luchan por el premio mayor son:

Bad Bunny (Debí Tirar Más Fotos)

Clipse (Let God Sort Em Out)

Justin Bieber (Swag)

Kendrick Lamar (GNX)

Lady Gaga (Mayhem)

Leon Thomas (Mutt)

Sabrina Carpenter (Man’s Best Friend)

Tyler, the Creator (Chromakopia).

Fuerte Presencia de la Música Latina

La música en español está bien representada en las nominaciones de 2026. Bad Bunny, que obtuvo seis nominaciones en total, está nominado en categorías de alto perfil como Grabación del Año y Canción del Año, ambas por “DTMF”. Su disco Debí Tirar Más Fotos también compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana.

Otros artistas latinos que buscan el gramófono son:

Karol G

Natalia Lafourcade

Rauw Alejandro, nominados a Mejor Álbum Pop Latino.

En la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana, figuran:

Grupo Frontera

Carín León

Bobby Pulido

Además, Feid

J Balvin están nominados a Mejor Álbum de Música Urbana.

Detalles de la Ceremonia y Nuevas Categorías

La entrega de los Premios Grammy 2026 se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026. El evento se llevará a cabo en el Crypto.com Arena en Los Ángeles. La ceremonia será transmitida en vivo por CBS Television Network y también estará disponible para streaming en Paramount+.

Esta edición incorpora novedades importantes en la estructura de los premios. Se ha creado una nueva categoría, Mejor Portada de Álbum. Adicionalmente, la Academia decidió dividir Mejor Álbum Country en dos secciones separadas: Mejor Álbum Country Contemporáneo y Mejor Álbum Country Tradicional.

Entre los nominados también destaca el sorpresivo regreso de The Cure, que buscan un Grammy por su trabajo Songs of a Lost World. Es la primera vez que la banda de Robert Smith está nominada desde los Grammys de 2001. También hay una nominación póstuma para Nelson Riddle, el querido arreglista que murió en 1985, por Mejor Arreglo, Instrumentos y Vocales.