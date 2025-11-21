Gran Final de Box en La Paz: Conoce la fecha y lugar donde se definirá al campeón del torneo

El Torneo de Box por La Paz inició con gran éxito, reuniendo a cerca de 200 boxeadores provenientes de los cinco municipios del estado. Estos pugilistas, incluyendo categorías infantil, cadete y juvenil, compiten por obtener el codiciado cinturón de campeón. Los encuentros finales de esta fiesta deportiva se llevarán a cabo en el kiosco del malecón este sábado 22 de noviembre.

Intensidad en Arena La Paz

Las peleas preliminares iniciaron el jueves y continuaron este viernes, desarrollándose en el ring que fue habilitado al interior de Arena La Paz. El director municipal del Deporte, Guillermo Ortalejo Hernández, detalló que el acceso a estas peleas ha sido gratuito para el público en general.

LEE MÁS: Otra vez en el malecón de La Paz: captan pickup haciendo “vueltas bomberas” | VIDEO

El torneo registró una alta participación con casi 200 pugilistas inscritos, tanto en las ramas femenil como varonil. Ortalejo Hernández manifestó su gran contento con el inicio de este primer torneo.

El Malecón será testigo de la definición

La gran final del torneo, que es organizado por el XVIII Ayuntamiento de La Paz, está programada para llevarse a cabo el sábado 22 de noviembre. A partir de las 5:00 de la tarde, el público podrá ser testigo de 30 competencias finales en las diferentes categorías y divisiones.

Estas 30 contiendas definirán a las y los ganadores que obtendrán el cinturón de campeón. El director del Deporte reiteró la invitación al público para asistir al kiosco del malecón y presenciar el cierre de este evento.

Promoción deportiva y Centros Impulso

La realización de estos encuentros tiene como objetivo fortalecer el trabajo que se lleva a cabo en los Centros Impulso de La Paz. Varios de los participantes formarán parte de los selectivos municipales de box para la próxima Olimpiada Estatal.

LEE MÁS: Refuerzan seguridad en BCS con llegada inmediata de célula de inteligencia federal

El objetivo principal de estas actividades es promover la disciplina deportiva y la actividad física entre los jóvenes. Esto, como parte de las políticas promovidas por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, busca alejar a niñas, niños y adolescentes de prácticas nocivas, fomentando estilos de vida saludables.