Gran Final del CIBAPAC 2025 inicia en la Arena La Paz: Guaycuras reciben a Lobos de Ensenada

La emoción del básquetbol profesional regresa a la península con el inicio de la final nacional del CIBAPAC 2025. Este domingo, a las 20:00 horas, la Arena La Paz será el escenario donde los Guaycuras de La Paz recibirán a los Lobos de Ensenada en una serie a ganar tres de cinco juegos.

Cómo llegaron los finalistas

Por un lado, los Guaycuras aseguraron su lugar tras vencer a los Cazadores de Tapachula con un marcador de 85-65 en casa. Por otro lado, los Lobos de Ensenada lograron su pase después de superar a Nogales Guinda por 81-70 en una serie muy disputada.

Además de la calidad de ambos equipos, hay elementos que pueden marcar diferencia. La localía será clave para los Guaycuras, que arrancan respaldados por su afición. En cambio, los Lobos llegan con experiencia y buen momento en los playoff, mostrando que saben remontar y adaptarse. Asimismo, al tratarse de una final al mejor de cinco, el primer partido puede definir el ritmo psicológico de la serie.

Estadísticas y expectativas

Aunque los promedios individuales no se han difundido ampliamente, se sabe que ambos equipos estuvieron entre los mejores de la temporada regular. Por lo tanto, la serie promete intensidad y espectáculo desde el inicio.

El partido inaugural

Abrir la final bajo los reflectores es una oportunidad de oro para los Guaycuras de tomar ventaja. Sin embargo, para los Lobos ganar en La Paz significaría un golpe de autoridad que les daría control de la serie. En consecuencia, el primer cuarto será vital: un inicio sólido podría marcar el rumbo del campeonato.

Finalmente, el público paceño ya se prepara para vivir una noche histórica de baloncesto. La cita es este domingo en la Arena La Paz a las 8:00 p.m., hora local. La emoción está servida para los aficionados de toda la península.