Dónde ver EN VIVO hoy la gran final de La Granja VIP: ellos son los finalistas

Después de 10 semanas de aislamiento, sacrificios y tensiones constantes, La Granja VIP llega a su gran final. El reality show, que puso a prueba la resistencia física, mental y estratégica de sus participantes, culmina este domingo 21 de diciembre, cuando el público tendrá la última palabra para elegir al ganador de su primera edición.

Durante la competencia, los habitantes enfrentaron condiciones extremas, desde discusiones frecuentes y desacuerdos internos hasta baños con agua fría y un presupuesto limitado para la alimentación, que en varias ocasiones no fue suficiente para cubrir las necesidades diarias. A esto se sumaron los retos del encierro, las nominaciones automáticas y las exigentes pruebas del capataz.

¿Quiénes son los finalistas de La Granja VIP?

Tras la eliminación más reciente, quedó definida la lista de los cinco finalistas que lograron llegar hasta el último día del reality y que ahora disputan el primer lugar:

Kim Shantal

Eleazar Gómez

La Bea

César ‘Teo’ Doroteo

Alfredo Adame

Cada uno superó desafíos físicos, estratégicos y sociales que marcaron el rumbo de la competencia.

¿A qué hora es la gran final de La Granja VIP?

La gran final de La Granja VIP se transmitirá hoy, domingo 21 de diciembre, a partir de las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.

¿Dónde ver la final de La Granja VIP EN VIVO?

La última gala del reality podrá verse a través de distintas plataformas:

Azteca UNO , en televisión abierta

Transmisión 24/7 gratuita en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube

Disney+ , mediante suscripción de pago

Redes sociales oficiales del programa

Cobertura y actualizaciones en El Financiero Entretenimiento

¿Cómo votar por el ganador de La Granja VIP?

El desenlace del reality está en manos del público. El ganador será elegido a través de una votación digital, con la que los seguidores del programa podrán apoyar a su finalista favorito y definir quién se llevará el premio del primer lugar.