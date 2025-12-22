La Granja VIP llega a la gran final: la primera edición del reality cierra 2025 con muchas sorpresas

Luego de 10 semanas, la primera edición de la Granja VIP llega a su fin, el ganador del premio de 2 millones de pesos antes de impuestos es Alfredo Adame

Para Alfredo Adame este premio representa además un reconocimiento a la resistencia y estrategia demostradas durante las pruebas físicas y juegos de convivencia, así como la superación de las exigencias del encierro y la competencia.

En la recta final de la competencia, el último competidor en salir fue Alberto del Río, también conocido como ‘El Patrón’ quien salió expulsado el pasado viernes 19 de diciembre en la última dinámica para dejar a los cinco aspirantes al título: Alfredo Adame, Kim Shantal, César Doroteo ‘Teo’, La Bea y Eleazar Gómez.

Los finalistas

Cada uno ha protagonizado episodios de rivalidad, alianzas y desafíos, consolidando su presencia en el programa y generando debates constantes entre los fanáticos en redes sociales sobre quién tiene mayores posibilidades de alcanzar la victoria.

La Granja VIP reunió durante diez semanas a dieciséis celebridades que enfrentaron diversos retos rurales para mostrar sus habilidades.

Los finalistas, gracias al apoyo del público y su esfuerzo, lograron resistir las 10 semanas dentro del reality y sacar a los otros 10 participantes, que fueron:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Jawy Méndez

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Fabiola Campomanes

Lis Vega

Sergio Mayer Mori

Alberto del Río ‘el Patrón’

Lolita Cortés decidió abandonar el reality a la cuarta semana, argumentando que ya no soportaba la presión

Así, tras poco más de dos meses llenos de dramas, peleas, alianzas y traiciones, se definió quién se coronó como el ganador de la primera temporada y los dos millones de pesos.