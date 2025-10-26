Gran Premio de México 2025: hora, canal y dónde ver la carrera

El Gran Premio de México 2025 tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, como parte del calendario de la temporada 2025 de la Fórmula 1. La carrera representa una de las fechas de mayor impacto del calendario, tanto por la altitud del circuito como por la expectación global que genera.

Durante la sesión de clasificación del día anterior, el piloto Lando Norris logró la pole position con un tiempo de 1:15.586, superando a Charles Leclerc (segundo) y a Lewis Hamilton (tercero).

Ese resultado le da a Norris una ventaja estratégica de cara a la carrera del domingo y marca un gran impulso en la lucha por el campeonato.

Horario de la carrera

Baja California Sur (BCS): 13:00 horas del mediodía.

Centro de México: 14:00 horas.

Asegúrate de preparar tu transmisión con suficiente antelación, ya que las retransmisiones suelen comenzar unos minutos antes de la hora oficial de salida.

¿Dónde ver el Gran Premio de México 2025?

Si aún no sabes dónde ver el GP de México, la carrera se transmitirá en vivo y gratis por Canal 5, señal disponible en televisión abierta en todo el país.