El Gran Premio de Países Bajos marca el regreso de la F1 con Checo Pérez en la quinta posición

El Gran Premio de Países Bajos promete ser un espectáculo electrizante al marcar el reinicio de la temporada 2024 de la Fórmula 1 este domingo 25 de agosto a las siete de la mañana, hora del centro de México.

La carrera en el Circuito de Zandvoort será testigo de una renovada competitividad, con Lando Norris de McLaren logrando la pole position y Max Verstappen partiendo desde la segunda posición, mientras que Checo Pérez inicia la carrera en un esperanzador quinto lugar.

Lando Norris sigue demostrando ser una de las estrellas brillantes de la temporada al obtener su cuarta pole position del año, subrayando el dominio continuo de McLaren en 2024. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, también muestra un fuerte desempeño al largar en la tercera posición.

A mighty lap from Lando Norris 👏 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/s62tfL9WTq

Con McLaren en la delantera, el equipo sigue imponiendo su ritmo en la competición, desafiando el tradicional dominio de Red Bull.

El regreso de la temporada promete una carrera intensa, especialmente para Checo Pérez, quien ha sido objeto de críticas y presiones tanto externas como internas.

El piloto tapatío ha demostrado su habilidad en el pasado con impresionantes maniobras de rebase, y el Gran Premio de Países Bajos será una oportunidad crucial para demostrar su valía.

Con los McLaren en la pole y la tercera posición, Pérez enfrentará un desafío formidable, pero su capacidad para superar obstáculos podría ser clave para su desempeño.

Our top three in qualifying 🥇🥈🥉#F1 #DutchGP pic.twitter.com/DCXwA7ED1q

— Formula 1 (@F1) August 24, 2024