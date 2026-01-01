Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 1 de Enero, 2026
Grandes películas se estrenarán en el cine para el año 2026

Cine mundial se prepara para estrenos masivos que marcarán la cartelera en las diferentes salas durante el año 2026
1 enero, 2026
Cine, grandes películas se espera sean estrenadas en 2026

El cine internacional se encamina a vivir uno de sus periodos más ambiciosos en años recientes. Tras ajustes derivados de la pandemia y las huelgas en Hollywood, los grandes estudios proyectan un calendario robusto que combina franquicias consolidadas, propuestas de autor y adaptaciones literarias, con el objetivo de devolver protagonismo a las salas en 2026.

La oferta incluirá producciones de drama, suspenso, terror y ciencia ficción, así como el regreso de sagas que buscan dominar la taquilla global. El relanzamiento de universos compartidos y secuelas largamente esperadas coloca al próximo año como un punto de inflexión para la industria cinematográfica.

Cine y estrenos que marcarán 2026

15 de enero de 2026 — “Exterminio: el templo de huesos”

Una secuela del universo postapocalíptico creado por Danny Boyle y Alex Garland, en la que el Dr. Kelson enfrenta eventos que podrían cambiar el destino del mundo.

15 de enero de 2026 — “Marty Supremo”

Ambientada en los años 50, sigue a un joven tenista de mesa decidido a convertirse en campeón, enfrentando apuestas, ambición y redención.

22 de enero de 2026 — “Hamnet”

Adaptación de la novela de Maggie O’Farrell dirigida por Chloé Zhao, que explora la historia ficticia detrás de la creación de Hamlet.

26 o 27 de febrero de 2026 — “Scream 7”

Nueva entrega de la saga de terror slasher, marcada por el regreso de figuras clave de la franquicia bajo la dirección de su creador original.

6 de marzo de 2026 — “The Bride!”

Interpretación contemporánea del clásico gótico de Frankenstein con una mezcla de romance, crítica social y horror.

27 de marzo de 2026 — “The Dog Stars”

Un piloto sobreviviente recorre un mundo devastado por un virus mortal, enfrentando peligros en su búsqueda de esperanza.

Abril de 2026 — “Super Mario Galaxy: La Película”

La esperada secuela animada donde Mario y sus aliados deben enfrentarse a una nueva amenaza liderada por Wario y Bowser Jr.

Abril de 2026 — “Michael”

Biopic que sigue la vida del Rey del Pop, desde sus inicios hasta su fallecimiento, a través de un retrato íntimo del icónico artista.

12 de abril de 2026 — “El Diablo Viste a la Moda 2”

Secuela del clásico de moda que revive a Miranda Priestly y Andrea Sachs en nuevos desafíos dentro del glamuroso mundo fashion.

14 de mayo de 2026 — “Mortal Kombat 2”

Secuela que lleva la icónica saga de combates a un nuevo torneo que decidirá el destino de Earthrealm.

21 de mayo de 2026 — “The Mandalorian and Grogu”

La historia de Din Djarin y Grogu da el salto a la pantalla grande en una aventura cinematográfica ambientada en Star Wars.

11 de junio de 2026 — “El día de la revelación”

Steven Spielberg regresa al género de ciencia ficción con un relato sobre encuentros con vida extraterrestre.

18 de junio de 2026 — “Toy Story 5”

Nueva aventura de Woody, Buzz y el resto de juguetes, diseñada para emocionar a varias generaciones de espectadores.

25 de junio de 2026 — “Supergirl”

Una versión más intensa y emocional de la icónica superheroína de DC, con un enfoque más profundo en su mundo personal.

17 de julio de 2026 — “La Odisea”

Épico dirigido por Christopher Nolan con un elenco estelar; ya genera expectativa por su experiencia IMAX 70mm.

31 de julio de 2026 — “Spider-Man: Brand New Day”

El arácnido vuelve con nuevas misiones en una de las apuestas principales del Universo Cinematográfico de Marvel.

Octubre de 2026 — “Digger”

Comedia de proporciones catastróficas dirigida por Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Tom Cruise.

16 de octubre de 2026 — “Street Fighter”

Nueva adaptación live action del clásico videojuego de lucha, con un elenco internacional enfrentando el caos de un torneo.

18 de diciembre de 2026 — “Avengers: Doomsday”

Evento monumental del UCM que reúne a varios equipos de superhéroes para enfrentar una amenaza sin precedentes.

18 de diciembre de 2026 — “Duna: parte 3”

Cierre de la trilogía de Denis Villeneuve, que sigue las épicas batallas de Paul Atreides y su destino en Arrakis.

Estos serán los estrenos que el cine mundial habrá de presentar este año que apenas comienza.

