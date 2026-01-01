Grandes películas se estrenarán en el cine para el año 2026

El cine internacional se encamina a vivir uno de sus periodos más ambiciosos en años recientes. Tras ajustes derivados de la pandemia y las huelgas en Hollywood, los grandes estudios proyectan un calendario robusto que combina franquicias consolidadas, propuestas de autor y adaptaciones literarias, con el objetivo de devolver protagonismo a las salas en 2026.

La oferta incluirá producciones de drama, suspenso, terror y ciencia ficción, así como el regreso de sagas que buscan dominar la taquilla global. El relanzamiento de universos compartidos y secuelas largamente esperadas coloca al próximo año como un punto de inflexión para la industria cinematográfica.

Cine y estrenos que marcarán 2026

15 de enero de 2026 — “Exterminio: el templo de huesos”

Una secuela del universo postapocalíptico creado por Danny Boyle y Alex Garland, en la que el Dr. Kelson enfrenta eventos que podrían cambiar el destino del mundo.

15 de enero de 2026 — “Marty Supremo”

Ambientada en los años 50, sigue a un joven tenista de mesa decidido a convertirse en campeón, enfrentando apuestas, ambición y redención.

22 de enero de 2026 — “Hamnet”

Adaptación de la novela de Maggie O’Farrell dirigida por Chloé Zhao, que explora la historia ficticia detrás de la creación de Hamlet.

26 o 27 de febrero de 2026 — “Scream 7”

Nueva entrega de la saga de terror slasher, marcada por el regreso de figuras clave de la franquicia bajo la dirección de su creador original.

6 de marzo de 2026 — “The Bride!”

Interpretación contemporánea del clásico gótico de Frankenstein con una mezcla de romance, crítica social y horror.

27 de marzo de 2026 — “The Dog Stars”

Un piloto sobreviviente recorre un mundo devastado por un virus mortal, enfrentando peligros en su búsqueda de esperanza.

Abril de 2026 — “Super Mario Galaxy: La Película”

La esperada secuela animada donde Mario y sus aliados deben enfrentarse a una nueva amenaza liderada por Wario y Bowser Jr.

Abril de 2026 — “Michael”

Biopic que sigue la vida del Rey del Pop, desde sus inicios hasta su fallecimiento, a través de un retrato íntimo del icónico artista.

12 de abril de 2026 — “El Diablo Viste a la Moda 2”

Secuela del clásico de moda que revive a Miranda Priestly y Andrea Sachs en nuevos desafíos dentro del glamuroso mundo fashion.

14 de mayo de 2026 — “Mortal Kombat 2”

Secuela que lleva la icónica saga de combates a un nuevo torneo que decidirá el destino de Earthrealm.

21 de mayo de 2026 — “The Mandalorian and Grogu”

La historia de Din Djarin y Grogu da el salto a la pantalla grande en una aventura cinematográfica ambientada en Star Wars.

11 de junio de 2026 — “El día de la revelación”

Steven Spielberg regresa al género de ciencia ficción con un relato sobre encuentros con vida extraterrestre.

18 de junio de 2026 — “Toy Story 5”

Nueva aventura de Woody, Buzz y el resto de juguetes, diseñada para emocionar a varias generaciones de espectadores.

25 de junio de 2026 — “Supergirl”

Una versión más intensa y emocional de la icónica superheroína de DC, con un enfoque más profundo en su mundo personal.

17 de julio de 2026 — “La Odisea”

Épico dirigido por Christopher Nolan con un elenco estelar; ya genera expectativa por su experiencia IMAX 70mm.

31 de julio de 2026 — “Spider-Man: Brand New Day”

El arácnido vuelve con nuevas misiones en una de las apuestas principales del Universo Cinematográfico de Marvel.

Octubre de 2026 — “Digger”

Comedia de proporciones catastróficas dirigida por Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Tom Cruise.

16 de octubre de 2026 — “Street Fighter”

Nueva adaptación live action del clásico videojuego de lucha, con un elenco internacional enfrentando el caos de un torneo.

18 de diciembre de 2026 — “Avengers: Doomsday”

Evento monumental del UCM que reúne a varios equipos de superhéroes para enfrentar una amenaza sin precedentes.

18 de diciembre de 2026 — “Duna: parte 3”

Cierre de la trilogía de Denis Villeneuve, que sigue las épicas batallas de Paul Atreides y su destino en Arrakis.

Estos serán los estrenos que el cine mundial habrá de presentar este año que apenas comienza.

