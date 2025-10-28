Granizo del tamaño de un huevo mata animales y daña cultivos en Bolivia

Una potente lluvia con granizo del tamaño de un huevo provocó graves daños a cultivos agrícolas en el cantón Las Casas y otras comunidades de los municipios de Azurduy, Monteagudo y Padilla, en Chuquisaca, Bolivia.

El evento meteorológico además mató varios animales, gallinas y puercos, quienes no resistieron los fuertes impactos del granizo. Autoridades señalan que toda la región del Chaco se ha visto afectada por deslaves y derrumbes.

De acuerdo con los pobladores, la granizada duró aproximadamente 30 minutos, e inició a las 4 de la tarde, tiempo suficiente para ocasionar diversos daños, pues entre el 30 % y 40 % de los tejados de unas 15 viviendas, y los cultivos de papa, cebolla y árboles frutales sufrieron pérdidas totales.

Especialistas en clima señalan que el cambio climático está relacionado con la intensidad y frecuencia de las granizadas, aunque los patrones varían por región. Se proyecta que las tormentas de granizo se vuelvan menos frecuentes en algunas áreas, pero las que ocurran probablemente serán más grandes y destructivas debido a corrientes ascendentes más vigorosas y una mayor inestabilidad atmosférica.