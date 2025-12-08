La granja VIP: ¿Quién fue el eliminado de hoy, domingo 07 de diciembre? La primera edición está por llegar a la gran final

En el marco de la gran final, de la Granja VIP, este domingo 07 de diciembre se realizó la octava eliminación. Uno de los granjeros se despidió del reality show más polémico de la actualidad en la televisión mexicana dejando la lista de concursantes reducida y marcando las alianzas de la casa.

Los cuatro nominados de esta semana, César Doroteo, Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y La Bea han tenido momentos importantes dentro del reality, algunos por su fuerza física, otros por su estrategia y otros por las polémicas que han marcado su paso por la granja.

La eliminación de esta noche y la salida de Fabiola Campomanes, concluye la semana ocho de “La granja VIP” y comienza la cuenta regresiva para la gran final.

Durante la gala de eliminación, los concursantes le tuvieron de decir adiós al granero, espacio en el que muchos se vieron obligados a dormir, convivir y llevar a cabo algunas tareas demandantes.

Tras un reto de rapidez y perspicacia, pero también de azar, Alfredo Adame se coronó como el último capataz de la temporada. Sus compañeros tuvieron una buena reacción, pues todos se acercaron a darle un abrazo de felicitación.

¿Cómo votar por tu participante favorito?

Los seguidores del programa pueden emitir hasta 10 votos diarios, ya sea dirigidos a un solo nominado o distribuidos entre varios. Para participar en la votación, basta con ingresar a tvazteca.com desde cualquier dispositivo o acceder a la app de TV Azteca, seleccionar al favorito y confirmar la elección. La producción ha reiterado que cada voto puede ser determinante en una semana tan reñida como esta.

¿Dónde ver la gala de eliminación?

La esperada gala de eliminación se transmite los domingos a las 8:00 p.m. por Azteca Uno, con todos los detalles y reacciones en tiempo real. Para quienes siguen el programa más de cerca, La Granja VIP también está disponible en Disney+, donde se ofrece acceso a la transmisión 24/7, permitiendo observar cada movimiento y estrategia de los participantes.