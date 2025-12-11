La Granja VIP: Kim Shantal es la cuarta nominada de esta semana

La más reciente Asamblea de La Granja VIP dejó una nueva sacudida en la dinámica del reality, luego de que Kim Shantal se convirtiera en la cuarta nominada de esta semana. El proceso, marcado por un reducido número de granjeros elegibles, se desarrollará bajo un ambiente cargado de tensión y estrategias personales que definieron el rumbo de la jornada.

Durante la nominación frente a frente, realizada este miércoles 10 de diciembre, los participantes solo pudieron votar por tres opciones: Kim Shantal, La Bea y César Doroteo, debido a que tres de los granjeros ya estaban previamente nominados y Alfredo Adame contaba con inmunidad por ser El Capataz. Esta restricción derivó en una votación reñida que llevó a ambos, Shantal y Doroteo, a la tabla de expulsión.

Sin embargo, el rumbo cambió cuando intervino el beneficio del Huevo Dorado. El encargado de activarlo fue Sergio Mayer Mori, quien, al abrir la dinámica especial, tuvo que salvar a uno de los nominados. Finalmente, eligió rescatar a César Doroteo, decisión que modificó por completo el escenario rumbo a la próxima Gala de Eliminación.

Pese a ello, dentro de La Granja VIP todavía nada está definido. Aunque César Doroteo fue salvado, aún podría quedar nominado nuevamente durante La Traición del viernes, una de las dinámicas más impredecibles del reality. La producción adelantó que aún quedan sorpresas por revelarse en los próximos días.

El primer nominado de la semana fue El Patrón, quien quedó en esa posición como sanción por una fuerte confrontación física con Eleazar Gómez. Posteriormente, se sumaron Sergio Mayer Mori y Eleazar, quienes perdieron sus respectivos duelos del lunes y martes. En el caso de Eleazar, el llamado “Team Cacaraqueo” especuló que no se esforzó deliberadamente para dejarse vencer con la intención de competir más adelante por La Salvación.

Las votaciones para rescatar a los nominados ya permanecen abiertas. La audiencia podrá ingresar al sitio oficial del programa o a la app TV Azteca En Vivo para emitir sus votos. Cada usuario tendrá la opción de entregar 10 votos a un solo participante o distribuirlos, y si completa una encuesta breve obtendrá 10 votos adicionales.

Con estas decisiones, La Granja VIP se encamina hacia una Gala de Eliminación que promete grandes reacomodos entre sus participantes y un escenario decisivo para quienes siguen en competencia bajo la conducción de Adal Ramones.