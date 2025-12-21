La Granja VIP cierra votaciones hoy sábado rumbo a la Gran Final

La votación para elegir al Campeón absoluto de la temporada 2025 de La Granja VIP concluye este sábado al llegar las 11:59 de la noche, tiempo del centro, de acuerdo con lo informado por TV Azteca, instancia que convoca a la audiencia a participar en la decisión final del reality.

Tras diez semanas de competencia, el programa alcanza su momento decisivo, luego de que diversas celebridades dejan temporalmente la vida de lujos para enfrentarse a tareas del campo y a la convivencia diaria, mientras el público define al ganador mediante sus votos.

La producción precisa que la votación permanece abierta durante todo el día, desde las primeras horas de este sábado hasta las 11:59 de la noche, tiempo del centro, lo que equivale a las 10:59, tiempo del Pacífico, permitiendo a la audiencia emitir sus votos sin restricción horaria.

El mecanismo de participación se mantiene activo a través del sitio oficial de La Granja VIP y de la aplicación móvil de TV Azteca, donde cada usuario dispone de diez votos diarios que pueden asignarse a un solo participante o distribuirse entre los finalistas.

A la recta final del reality llegan Kim Shantal, Alfredo Adame, César Doroteo, La Bea y Eleazar Gómez, quienes buscan el respaldo del público para convertirse en el Campeón de esta primera temporada.

La Gran Final se transmite en vivo el 21 de diciembre, a partir de las 8:00 de la noche, a través de la señal de TV Azteca, momento en el que se revela al ganador definitivo de La Granja VIP.