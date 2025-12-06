La Granja VIP 2025: Así van las votaciones hoy, viernes 5 de diciembre

La contienda en La Granja VIP se intensifica con la definición del octavo eliminado del reality, luego de que la asamblea de nominación de esta semana dejara en la “placa” a Fabiola Campomanes, Teo y Alfredo Adame, quienes aún esperan el veredicto final mediante el voto del público.

Durante la asamblea reciente, los participantes —y dentro de ellos el poseedor del llamado “huevo dorado”— definieron quiénes quedarían vulnerables a la eliminación. Así, La Granja VIP reorganiza sus fuerzas a menos de 72 horas de la gala decisiva.

Según encuestas abiertas en redes y plataformas de fans, hasta la mañana de hoy las tendencias dan una ligera ventaja a Alfredo Adame para mantenerse en el concurso, seguido de Teo; en tanto Fabiola Campomanes aparece con menor respaldo.

La tensión crece entre los granjeros restantes, pues no solo deben lidiar con críticas y alianzas internas, sino también con la decisión del público. Esta dinámica mantiene en vilo a seguidores del programa, quienes ya anticipan que la eliminación de este domingo podría reconfigurar los liderazgos dentro de La Granja VIP.

La definición de la Granja VIP se conocerá en la gala oficial, programada para este domingo, cuando la voz del público decida quién será el octavo eliminado. Hasta entonces, los nominados —y sus compañeros— aguardan expectantes.