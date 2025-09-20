¿Cómo y cuándo ver gratis el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico?

Bad Bunny ofrecerá de manera gratuita y en vivo su último concierto en Puerto Rico para millones de seguidores en todo el mundo. El espectáculo, titulado “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”, se transmitirá este 20 de septiembre de 2025 a las 6:30 pm, hora del centro de México, a través de las plataformas digitales Twitch y Prime Video.

Este evento marca el cierre de una exitosa residencia de 30 presentaciones que el artista puertorriqueño realizó en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Con esta transmisión global, el cantante se despide temporalmente de su tierra natal antes de continuar con su gira internacional, que ya tiene fechas confirmadas en la Ciudad de México.

¿Qué necesitas para acceder al concierto de Bad Bunny?

Para disfrutar del show, los fanáticos deben contar con una cuenta en la plataforma Twitch, la cual se puede crear de forma gratuita. El proceso de registro se puede realizar tanto en una computadora, desde el sitio web oficial, como en un celular a través de la aplicación móvil.

Los requisitos para realizar el registro son:

Ser mayor de 13 años

Elegir un nombre de usuario y una contraseña

Verificar la cuenta con un número telefónico o correo electrónico

Una vez registrado, el día del evento los usuarios solo necesitarán ingresar al canal AmazonMusic en Twitch para unirse a la transmisión en directo, que comenzará puntualmente a la hora anunciada.

LEER MÁS: La Casa de los Famosos ignoró alerta sísmica

¿Logrará el concierto de Bad Bunny romper récords?

La expectativa en torno a este concierto es masiva, pues es un regalo para sus seguidores. Además, busca hacer una apuesta por hacer historia en el mundo digital.

Esta transmisión competirá con “La Velada del Año” del streamer Ibai Llanos, que congregó a casi 10 millones de espectadores en su última edición.

Los seguidores de Bad Bunny esperan que el artista logre superar esta cifra y establezca un nuevo hito en las transmisiones en vivo.