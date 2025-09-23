¡Gratis! Cursos de ballet, fútbol y más llegan a colonias y zonas rurales de La Paz

El H. XVIII Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Inclusión y Diversidad, bajo la coordinación operativa de la Dirección Municipal de Cultura y de la Dirección Municipal del Deporte, continúan ofreciendo cursos y talleres deportivos y culturales en todo el municipio, así lo dio a conocer Jehú Vázquez Savín, titular del departamento general.

Detalló que todas las opciones son gratuitas y hay cursos para diferentes edades, incluyendo niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores, quienes pueden asistir de manera permanente a cada una de las actividades que son impartidas por promotores profesionales en cada una de las disciplinas artísticas y deportivas.

¿Que puedo encontrar?

De igual manera, Vázquez Savín indicó que ha sido del interés de la alcaldesa, Milena Quiroga Romero, que el programa Impulso llegue a todas las colonias de La Paz y a las zona rural del municipio, por lo que se cuenta con cursos y talleres en parques, canchas y espacios públicos.

Finalmente, el director de Inclusión y Diversidad hizo la invitación a las familias paceñas para que se acerquen a los puntos de encuentro y conozcan la disponibilidad de cursos y talleres, como son:

Ballet clásico

Danza moderna

Danza árabe

Acordeón

Activación física

Fútbol

Zumba

Skate

Voleibol

Ajedrez, entre muchas otras.

Para mayores informes pueden comunicarse vía WhatsApp al 612 199 3681 donde se les proporcionará toda la información requerida.