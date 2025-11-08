Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, pidió a ciudadanía de Uruapan que le permita tener seguridad

Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, Michoacán, ofreció su primer discurso público tras el asesinato de su esposo, el edil Carlos Manzo. En un emotivo mensaje ante simpatizantes, Quiroz solicitó autorización ciudadana para contar con seguridad personal, asegurando que es la única manera de “seguir avanzando”.

La petición se formuló durante su primer discurso como alcaldesa sustituta de Uruapan, Michoacán, tras el homicidio de su esposo Carlos Manzo ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025.

En el acto público, ella relató con voz tranquila y con visible dolor que la única forma de seguir avanzando en proyectos y acompañar a la gente era contar con medidas de protección. Afirmó que su solicitud responde tanto a razones personales como a la necesidad de garantizar la operatividad del gobierno municipal.

La nueva presidenta municipal aseguró que mantiene la intención de preservar el legado de Carlos Manzo, reivindicando su figura como símbolo de unidad y lucha social en Uruapan. Señaló que la movilización ciudadana que acompañó al exalcalde debe transformarse en acciones colectivas que protejan a la población más vulnerable.

En su intervención, vinculó el proyecto político local al Movimiento del Sombrero y comprometió a sus seguidores a convertir el dolor en voto político: anunció que ese movimiento buscará un voto de castigo en 2027 contra quienes, dijo, permitieron o propiciaron la violencia que terminó con la vida de su esposo.

La alcaldesa sustituta enfatizó que no permitirán que la intimidación detenga la labor social en Uruapan y advirtió que no se doblegarán ante ningún gobierno ni grupo criminal. Reafirmó su compromiso con los comerciantes y pobladores, y pidió a los uruapenses no dejar sola a la administración en el proceso de reconstrucción de la seguridad.

Asimismo, Grecia Quiroz se presentó como un instrumento del proyecto que encabezó Carlos Manzo, prometiendo mantener la transparencia en la gestión y rendir cuentas sobre cada decisión municipal. Aseguró que preservará los principios y valores que, según ella, guiaron al ahora fallecido dirigente.

La presidenta sustituta justificó su encuentro reciente con la Presidencia de la República como una demanda de justicia y supervisión para Uruapan: buscó que las instancias federales actúen contra los grupos delictivos que extorsionan a comerciantes, tortilleros y al sector aguacatero, pilares económicos del municipio.

Finalmente, Grecia Quiroz pidió a la población que honre la memoria de Carlos Manzo en la vida cotidiana —en la familia, en la escuela y en la comunidad— y reiteró su llamado a permitir la seguridad necesaria para proteger su función pública. Concluyó agradeciendo el respaldo ciudadano y convocó a mantener la unidad para hacer valer la justicia en Michoacán.