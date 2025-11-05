¿Quién es Grecia Quiroz?, virtual sustituta de Carlos Manzo a la alcaldía de Uruapan, Michoacán

El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrida el pasado 1 de noviembre, ha colocado a su esposa, Grecia Quiroz, como la principal candidata para ocupar su lugar en el gobierno local. La noticia ha generado expectación política y social en el municipio, donde la figura del edil asesinado era reconocida por su cercanía con la ciudadanía.

Aunque existen pocos datos públicos sobre la trayectoria de Grecia Quiroz, se sabe que es originaria de Michoacán y licenciada en Ciencias Políticas. En el ámbito municipal, ha destacado por su participación activa en programas sociales y su vínculo con diversas organizaciones comunitarias.

Desde abril de 2024, Grecia Quiroz se desempeñaba como presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Uruapan, donde impulsó proyectos de apoyo dirigidos a la infancia, mujeres y adultos mayores. Su trabajo en esta institución le permitió ganar visibilidad entre los habitantes del municipio.

Durante su gestión en el DIF, Grecia Quiroz se mostró constantemente al frente de jornadas sociales, eventos culturales y actividades públicas junto a su esposo Carlos Manzo. Una de sus últimas apariciones fue en el Festival de las Velas, donde el edil fue asesinado tras recibir siete impactos de bala, hecho que conmocionó a la población de Uruapan y al estado de Michoacán.

En redes sociales, el fallecido presidente municipal solía referirse a Grecia Quiroz como su “compañera de vida” y “madre entregada”, reflejando una relación cercana tanto en lo personal como en lo político. La pareja era vista con frecuencia colaborando en actos de gobierno y campañas de bienestar social.

En 2024, Grecia Quiroz García intentó obtener una candidatura independiente por el Distrito 20 de Uruapan, aunque no consiguió el respaldo necesario. A pesar de ello, se mantuvo activa en la vida pública del municipio, acompañando las acciones emprendidas por la administración encabezada por su esposo.

Fuentes cercanas a la familia indicaron que la decisión sobre su posible nombramiento como presidenta municipal interina podría tomarse en los próximos días, una vez que las autoridades locales definan el proceso de sustitución formal.

La trayectoria de Grecia Quiroz sugiere que podría continuar algunos de los proyectos impulsados por Carlos Manzo, especialmente los relacionados con el desarrollo social y el fortalecimiento comunitario. Diversos sectores en Uruapan han expresado su respaldo a la posible designación, considerándola un gesto de continuidad y estabilidad tras el crimen del edil.