Grecia Quiroz exige investigar a tres figuras clave de Morena por el asesinato de Carlos Manzo

La demanda de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, escaló este jueves cuando su viuda y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, exigió públicamente que se investigue a fondo a los políticos Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio “Nacho” Campos, todos figuras de peso en Morena y señalados reiteradamente por el propio Manzo en vida. Su postura, expresada durante la visita a Michoacán del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, apunta a abrir una línea de investigación que trascienda al asesino material ya detenido y alcance a posibles autores intelectuales.

La alcaldesa subrayó que el dolor social por el crimen no admite medias tintas ni límites políticos. Su llamado, firme y directo, respondió a lo que describió como un reclamo compartido por la ciudadanía uruapense: una indagatoria “clara, amplia y contundente” que llegue al fondo del caso. Recordó que el señalamiento de su esposo hacia estos tres personajes no era nuevo ni discreto; por el contrario, formaba parte de las advertencias que hacía de manera pública en sus transmisiones nocturnas, conocidas como “las nochecitas”.

En su mensaje, Quiroz enfatizó que el arresto de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, identificado como autor material del asesinato, representa solo el primer paso. Para ella y para la comunidad, la pregunta central sigue vigente: quiénes ordenaron el ataque y qué intereses tocaba el alcalde. “Carlos le estorbaba a mucha gente”, dijo, destacando que la búsqueda de justicia debe abarcar no solo los hechos inmediatos, sino la red política que pudo haber participado.

La alcaldesa fue explícita al mencionar los nombres. Indicó que Leonel Godoy, exgobernador y uno de los cuadros más influyentes de la izquierda en Michoacán; Raúl Morón, senador y figura clave dentro de Morena; y Nacho Campos, exalcalde de Uruapan y adversario político directo de Manzo, fueron señalados de manera reiterada por su esposo. “Eso no es algo oculto. Ustedes lo saben”, declaró ante la prensa. Su postura coincidió con declaraciones previas de Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado, quien también pidió investigar el móvil político.

La figura de Nacho Campos ha sido especialmente controvertida en la región. Además de la confrontación política con Manzo, su nombre ha aparecido en señalamientos posteriores al asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, ocurrido el año pasado. El propio Manzo, en entrevista con Carmen Aristegui, denunció la presunta injerencia de operadores cercanos al exalcalde, particularmente su cuñado Jorge Tomás Ramírez Mora, alias “El Cholo” o “El Vitaminas”, a quien acusó de influir en estructuras de seguridad local y de dejar instituciones debilitadas.

El contexto político en Michoacán refuerza la exigencia de la alcaldesa. Godoy, Morón y Campos representan distintas ramas de influencia dentro de Morena, con trayectorias que abarcan gubernaturas, senadurías, alcaldías y liderazgos sindicales. Para la familia Manzo, su peso en la vida pública de la entidad amerita que la investigación no los excluya ni se detenga por razones de poder o filiación. “Uruapan necesita saber quiénes fueron los autores intelectuales”, reiteró Quiroz.

La presidenta municipal también reveló que las amenazas no eran nuevas ni aisladas. Aseguró que, incluso antes de asumir el cargo, ella y otros integrantes del ayuntamiento habían recibido advertencias que hoy considera parte de un clima adverso que rodeaba a su esposo. Ese contexto, afirmó, exige que la justicia se aplique sin excepciones y que las autoridades estatales y federales mantengan la investigación abierta a todas las líneas posibles.

El llamado de Grecia Quiroz se suma al de otros familiares y funcionarios cercanos, que insisten en que el crimen de Manzo no debe reducirse a un conflicto local ni a un hecho aislado. Para ellos, el ataque tiene un trasfondo político que debe ser esclarecido con la misma transparencia con la que el alcalde hizo sus denuncias en vida. Su exigencia, reiteró, no es personal: es una demanda de Uruapan y del país.

