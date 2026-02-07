Grecia Quiroz y García Harfuch se reúnen, buscan justicia para Uruapan, Michoacán

Esta mañana de viernes, la presidenta municipal sustituta de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, sostuvo una reunión estratégica con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. El encuentro tuvo como objetivo principal dar continuidad a las investigaciones sobre el asesinato de quien fuera alcalde de la entidad, Carlos Manzo. Durante la sesión, se reafirmó el compromiso del Gobierno Federal para no bajar la guardia en la búsqueda de los responsables de este crimen que conmocionó a Michoacán.

La alcaldesa Grecia Quiroz informó que se ha solicitado formalmente que no se descarte la línea de investigación política en el caso de su difunto esposo. Por su parte, Omar García Harfuch aseguró que se mantendrá una vigilancia estrecha y una colaboración inmediata para que la verdad salga a la luz. La seguridad en el municipio de Uruapan es una prioridad para la administración actual.

Tras el encuentro, se determinó que la coordinación entre niveles de gobierno es fundamental para pacificar la región. La viuda de Carlos Manzo agradeció la atención brindada por las autoridades federales y destacó la prontitud de la respuesta tras su solicitud de audiencia.

Además del seguimiento al proceso judicial, la reunión sirvió para diseñar la implementación de nuevas estrategias de seguridad en Uruapan. Estas acciones buscan combatir de manera directa la incidencia delictiva y fortalecer el Estado de derecho en la zona. La alcaldesa sustituta enfatizó que no descansará hasta obtener justicia para Carlos Manzo y garantizar la paz para los ciudadanos.

Grecia Quiroz manifestó su agradecimiento por el apoyo que el Gobierno Federal está brindando de manera inmediata. Asimismo, reiteró que la seguridad en Uruapan requiere de un esfuerzo conjunto para revertir los índices de violencia actuales en esta zona de Michoacán.

Finalmente, se confirmó que las mesas de trabajo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el gobierno municipal de Uruapan continuarán de manera periódica. El objetivo es evaluar el progreso de las nuevas tácticas y asegurar que el caso de Carlos Manzo no quede en la impunidad.

