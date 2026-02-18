Grecia Quiroz denuncia a actores políticos de Michoacán por homicidio de Carlos Manzo

A casi cuatro meses del fatal atentado, la alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió formalmente ante la Fiscalía General de Michoacán para interponer una denuncia penal contra diversos actores políticos de la entidad. La funcionaria señaló directamente a personajes de alto nivel en Michoacán como posibles involucrados en la autoría intelectual del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

La presidenta municipal manifestó que esta acción legal busca que la justicia trascienda los señalamientos públicos. Entre los denunciados se encuentran el exgobernador de Michoacán, Leonel N; el senador Raúl N; y el exmunícipe de Uruapan, Ignacio Benjamín N. Según la viuda, existen antecedentes de conflictos directos que el occiso mantuvo en vida con dichos individuos.

Durante su comparecencia, la alcaldesa fue respaldada por miembros del Movimiento del Sombrero, quienes exigen transparencia en el proceso. Grecia Quiroz sostuvo que cuenta con elementos suficientes, incluyendo videos donde su esposo realizaba señalamientos directos, para que los imputados sean llamados a declarar ante la Fiscalía General de Michoacán y se esclarezca su participación.

La sustituta insistió en que la línea de investigación política es fundamental para cerrar el caso en Michoacán. Afirmó que, aunque ya existen detenciones de autores materiales —incluyendo a excolaboradores cercanos de su esposo—, es vital alcanzar a quienes orquestaron el crimen desde las cúpulas del poder.

Finalmente, la viuda de Carlos Manzo confirmó que la Fiscalía General de Michoacán le informó sobre la captura de tres nuevos implicados. A pesar de la tensión política en Uruapan, la alcaldesa descartó amenazas recientes contra su integridad, aunque permanece bajo custodia federal mientras avanzan las indagatorias en este convulso sector de Michoacán.

