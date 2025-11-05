Entre apoyos y amenazas, Grecia Quiroz toma protesta como nueva alcaldesa de Uruapan tras asesinato de su esposo

En una situación de alta tensión por los recientes hechos de violencia en Michoacán, Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo, llegó al Congreso en una camioneta blindada, resguardada por un fuerte operativo de seguridad que incluyó un cerco policiaco.

Este despliegue responde al contexto de inseguridad en Uruapan, denunciado por Manzo, y a los riesgos para Quiroz y su familia, que serán reforzados por la Guardia Nacional.

Previo al evento, distintos medios locales reportaron detenciones afuera del Congreso: un sujeto con dosis de marihuana y otro joven, aparentemente de un grupo de choque, portando piedras, botellas y presuntas bombas molotov caseras.

Aunque estas incidencias destacan las tensiones y posibles amenazas, no se detallaron agresiones directas contra Grecia Quiroz o las razones detrás de estos sucesos.

Apoyos ciudadanos y políticos a Grecia Quiroz

Fuera del Congreso, una multitud se congregó en apoyo a Quiroz, con personas vestidas de blanco manifestando solidaridad y exigiendo justicia.

Políticamente, Grecia Quiroz cuenta con el respaldo total del Congreso, incluyendo Morena, y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien aseguró la continuidad del Movimiento del Sombrero.

Todo esto cuenta con el antecedente de Claudia Sheinbaum, quién en días pasados rechazó la violencia en protestas, promoviendo manifestaciones pacíficas como la mejor forma de expresión.

Grecia Quiroz y su compromiso con el futuro de Uruapan

Durante la sesión extraordinaria del Congreso, todos los presentes rindieron su respeto hacia el alcalde Carlos Manzo. En ella, Grecia Quiroz asumió el cargo de presidenta municipal sustituta de Uruapan con 38 votos a favor y cero en contra para concluir el periodo 2024-2027.

Quiroz se comprometió a honrar la memoria de Manzo mediante gobernabilidad y trabajo conjunto, realizando un discurso emotivo previo a su nombramiento y enfatizando su compromiso ante el pueblo michoacano.

Hoy no vengo con un discurso vacío, que los políticos acostumbran a hacer, hoy vengo con un corazón destrozado, porque me quitaron a mi compañero de vida, al padre de mis hijos. Pero también vengo con la fuerza de él para levantar la voz, porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó.”, comentó

Grecia Quiroz mencionó que no existirá otro Carlos Manzo y que el Movimiento del Sombrero seguirá, honrando el ideal que él promovía, manteniéndolo dentro de la memoria colectiva mexicana. Finalmente, afirmó que ella asumirá el cargo y que dejará un Uruapan y un México que él siempre deseó.