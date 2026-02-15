Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, denuncia persecución política en Uruapan

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció públicamente que existen intenciones claras de enjuiciarla políticamente para silenciar su gestión en el estado de Michoacán. Grecia Quiroz manifestó que este movimiento busca callar su voz de la misma manera que lo hicieron con su marido, el fallecido alcalde Carlos Manzo. La funcionaria destacó que se mantiene firme pese a lo que considera una embestida por parte de sus opositores políticos.

En un enérgico mensaje, la edil señaló que no les bastó con callar a Carlos Manzo, sino que ahora pretenden hacerlo con ella mediante recursos legales. Afirmó que, hasta la fecha, no han enjuiciado a los verdaderos asesinos de quien fuera su esposo, situación que, según sus palabras, el pueblo de Michoacán conoce perfectamente. Para la alcaldesa, estas acciones representan un intento de los grupos de poder por frenar el movimiento que ella encabeza en la ciudad.

La presidenta municipal recordó que este proyecto político nació del dolor y la dignidad, por lo que no teme a las consecuencias de sus declaraciones. Grecia Quiroz subrayó que el movimiento que representa no le pertenece a una sola persona, sino a los ciudadanos de Uruapan. Por ello, advirtió que quienes pretenden volver al poder para extorsionar, robar e intimidar a la gente no lograrán su cometido porque la población ya ha despertado.

De igual forma, la funcionaria enfatizó que existen tres destinos posibles en su lucha: la muerte, la cárcel o el éxito. Aseguró que sigue caminando hacia el éxito que representa la justicia para su gente, pese a los intentos de sus adversarios por desesperación. La intención de enjuiciarla políticamente, según su visión, surge porque a sus detractores ya no les favorecen los números electorales ni el respaldo popular.

Finalmente, Grecia Quiroz dejó claro que, aunque logren destituirla o encarcelarla, el movimiento social ya es imparable. Reiteró que, pase lo que pase con su integridad o su cargo como presidenta municipal, siempre estará del lado del pueblo. Concluyó señalando que la gente de Michoacán ya sabe quiénes son los que intentan engañarlos nuevamente y no les permitirán regresar al ejercicio del poder de manera impune.

