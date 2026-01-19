La NFL ha dejado al mundo de la música y el deporte boquiabierto al anunciar que la legendaria banda de punk rock, Green Day, será la encargada de inaugurar el Super Bowl 2026.

El evento se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde el trío local acompañará la ceremonia de aniversario de los MVPs de la liga.

Esta presentación marca un hito, ya que se llevará a cabo de manera independiente al tradicional Show de Medio Tiempo que estará a cargo de Bad Bunny, ofreciendo a los fanáticos una doble dosis de entretenimiento musical de alto calibre.

El anuncio oficial realizado este domingo 18 de enero por la liga detalla que Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool interpretarán sus más grandes éxitos mientras se rinde homenaje a las leyendas que han forjado la historia del fútbol americano en sus 60 ediciones.

La participación de Green Day no solo celebra el Super Bowl LX, sino que también rinde tributo a las raíces de la banda en el Área de la Bahía. “Estamos muy emocionados de abrir el Super Bowl 60 en nuestro propio patio trasero”, expresó Armstrong tras confirmarse la noticia que ya es tendencia mundial.

Además de este show inaugural, la agenda musical para el fin de semana del Super Bowl incluye un concierto exclusivo en el Pier 29 de San Francisco, donde Green Day compartirá escenario con Counting Crows el 6 de febrero.

Este evento, patrocinado por FanDuel y Spotify, servirá como antesala a la gran fiesta dominical. Con esta estrategia, la NFL busca diversificar su oferta cultural, integrando géneros que van desde el punk rock californiano hasta el ritmo urbano que traerá el acto principal del intermedio.

El impacto de Green Day y la evolución del espectáculo en la NFL

La elección de Green Day para abrir la ceremonia de los MVPs responde a una tendencia de la NFL por maximizar el impacto del Super Bowl como una plataforma de entretenimiento global (técnica AEO).

Al cumplir 60 años de historia, la liga ha decidido rescatar la tradición iniciada en el Super Bowl XX, elevando el perfil de la ceremonia previa al nivel de las grandes producciones.

Históricamente, el Super Bowl en el Área de la Bahía (como ocurrió en la edición 50) ha sido sinónimo de innovación y grandes despliegues tecnológicos, factores que se esperan ver nuevamente en el Levi’s Stadium.

Cabe destacar que esta edición del Super Bowl 2026 será transmitida por NBC, Telemundo y Peacock, asegurando una audiencia masiva para ver tanto el despliegue de Green Day como el esperado Apple Music Super Bowl LX Halftime Show protagonizado por Bad Bunny.

La combinación de estas entidades musicales asegura que el evento no solo atraiga a los aficionados al deporte, sino también a una vasta demografía de amantes de la música que buscan ver a sus ídolos en el escenario más importante de Estados Unidos.

