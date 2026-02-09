Green Day enciende el Super Bowl 2026: revive sus éxitos y evita la polémica política

La legendaria banda de punk rock, Green Day, fue la encargada de inaugurar el Super Bowl LX este domingo 8 de febrero de 2026. Ante un Levi’s Stadium a su máxima capacidad en Santa Clara, California, el trío integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool ofreció una presentación enérgica que sirvió como preámbulo al enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

El grupo, originario de la Bahía de San Francisco, interpretó un popurrí de sus éxitos más recordados, incluyendo “The American Dream Is Killing Me” y la emblemática “American Idiot”.

A pesar de la gran expectativa generada en redes sociales tras sus recientes críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un concierto previo en San Francisco, Green Day optó por una presentación centrada estrictamente en lo musical durante la ceremonia oficial de la NFL.

Aunque muchos esperaban un pronunciamiento político directo contra la actual administración de Donald Trump, la banda se limitó a saludar a su audiencia local con un efusivo “¡Bienvenidos a la Bahía!”, permitiendo que las letras de sus canciones hablaran por sí mismas.

Durante el bloque de apertura del Super Bowl, la agrupación acompañó el desfile de las leyendas y los jugadores más valiosos (MVP) de las seis décadas de historia de la liga. La interpretación de “Good Riddance (Time of Your Life)” con arreglos de violín proporcionó el toque emotivo de la tarde, mientras que temas como “Holiday” elevaron la adrenalina del público. Con esta actuación, Green Day reafirmó su estatus como uno de los actos de rock más influyentes de su generación, entregando el escenario a Bad Bunny, quien encabezará el show de medio tiempo.

La elección de Green Day para abrir el Super Bowl no fue casualidad. La banda ha mantenido una postura crítica hacia diversas políticas gubernamentales, lo que generó un intenso debate previo sobre si la NFL permitiría mensajes de protesta en su plataforma más grande. Apenas 48 horas antes del juego, Armstrong había instado públicamente a los agentes del ICE a abandonar sus puestos de trabajo, lo que puso a los organizadores en alerta. Sin embargo, el desarrollo del evento transcurrió sin incidentes adicionales ni alteraciones en las letras de las canciones.

Con el cierre de su set, la banda dio paso a los himnos nacionales y los actos protocolarios previos al silbatazo inicial del Super Bowl.

