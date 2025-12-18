Greg Biffle, expiloto de NASCAR muere con su familia en accidente aéreo en Carolina del Norte

En una tragedia que conmociona al mundo de NASCAR y a la comunidad en general, el expiloto Greg Biffle y su familia murieron este jueves en un accidente aéreo en Carolina del Norte cuando la aeronave privada en la que viajaban se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville.

Autoridades del condado Iredell confirmaron que el avión Cessna C550, registrado a nombre de una empresa vinculada a Biffle, se estrelló alrededor de las 10:15 a.m. locales mientras intentaba aterrizar bajo condiciones de niebla. En el siniestro perdieron la vida las seis personas a bordo, incluidos Greg Biffle, su esposa Cristina Grossu Biffle y sus dos hijos, Emma (14 años) y Ryder (5 años).

El legislador y amigo personal de la familia, Richard Hudson, confirmó las muertes y expresó su consternación por la pérdida de Biffle y su familia, destacando su carrera dentro de NASCAR y sus contribuciones fuera de las pistas.

Testigos en el lugar relataron que la aeronave volaba a baja altura antes del impacto y que el fuselaje quedó envuelto en llamas tras el choque, lo que provocó el cierre temporal del aeropuerto mientras los equipos de emergencia respondían al accidente.

Investigación en curso y contexto del accidente

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumieron la investigación del siniestro. Las autoridades indicaron que las condiciones meteorológicas, incluida la niebla densa y visibilidad reducida, serán parte de los factores a analizar para determinar las causas del accidente.

Aunque aún no se ha publicado un reporte oficial sobre el motivo técnico del accidente, registros de vuelo señalan que el avión había despegado poco antes y regresó al aeropuerto justo antes del impacto, lo que plantea interrogantes sobre posibles problemas en la aproximación.