Greta Thunberg egresa de la secundaria y no piensa detener sus protestas

La joven ambientalista Greta Thunberg anunció que este viernes será su última huelga escolar, ya que ha llegado su graduación de la secundaria, pero ella seguirá exigiendo acciones contra el cambio climático.

Desde hace varios años, Thunberg se ha convertido en todo un personaje luego de que en su adolescencia fuera invitada a las conferencias de la ONU y el Foro Económico Mundial, en donde conversó con líderes políticos y empresariales sobre la urgencia de llevar a cabo acciones concretas que atiendan la crisis medioambiental que empeora año con año.

Cabe resaltar que ella ha sido la persona más joven en ser nombrada Persona del año por la revista Time en el año 2019, y también ha recibido varias nominaciones para el Premio Nobel de la Paz.

Como parte de su activismo, Greta organizó protestas escolares frente al edificio del Parlamento sueco, y estas se llevaron a cabo cada viernes durante su horario escolar desde el año 2018.

Este movimiento estudiantil tomó el nombre de Viernes por el Futuro, y con el tiempo cada vez más adolescentes se han estado sumando a la causa.

Sin embargo, llegó el momento culminante de sus estudios en secundaria, por lo que las reuniones de los viernes ya no serán huelgas escolares, pero la joven activista de 20 años prometió seguir protestando, pues “la lucha recién comienza”.

Asimismo, compartió en redes sociales las imágenes de su última huelga escolar, en las que aparece usando la gorra que utilizan los graduados de secundaria en Suecia.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

Thread🧵 pic.twitter.com/KX8hHFDyNG

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 9, 2023