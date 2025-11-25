Greta Thunberg es vetada temporalmente de Venecia tras teñir de verde el Gran Canal

Las autoridades de Venecia impusieron una prohibición de entrada por 48 horas y una multa de 150 euros a la activista climática Greta Thunberg, luego de que participara en una protesta en la que se vertió tinte verde en el Gran Canal, una de las zonas más emblemáticas y frágiles de la ciudad italiana.

La intervención formó parte de una acción del colectivo Extinction Rebellion, que llevó a cabo protestas simultáneas en diferentes ciudades italianas para denunciar la falta de acción frente al colapso climático.

De acuerdo con los organizadores, el tinte utilizado —identificado como fluoresceína— es ambientalmente seguro y se dispersa rápidamente sin causar daños.

Durante la movilización, los manifestantes desplegaron una pancarta desde el Puente de Rialto y realizaron una puesta en escena performativa para llamar la atención sobre la urgencia ambiental global.

La acción generó una fuerte reacción del gobernador del Véneto, quien calificó el acto como un gesto “irrespetuoso” hacia el patrimonio histórico de Venecia.

Pese a las críticas, los activistas defendieron la protesta como una demostración simbólica destinada a visibilizar los riesgos que enfrenta el planeta y la falta de respuestas gubernamentales ante la crisis climática.