Muere el primer humano por gripe aviar H5N1 en Estados Unidos

El Departamento de Salud de Luisiana (LDH, por sus siglas en inglés) informó sobre la muerte del primer paciente humano diagnosticado con gripe aviar H5N1 en Estados Unidos. La persona, mayor de 65 años y con condiciones médicas preexistentes, había contraído el virus tras exponerse a una combinación de aves de corral no comerciales y aves silvestres.

LDH’s extensive public health investigation has identified no additional H5N1 cases nor evidence of person-to-person transmission. This patient remains the only human case of H5N1 in Louisiana.

Current general public health risk remains low.

— Louisiana Department of Health (@LADeptHealth) January 6, 2025