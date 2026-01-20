Groenlandia desata guerra de aranceles entre EEUU y la UE

Groenlandia se ha convertido en el epicentro de una nueva tensión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, tras el anuncio de Washington de imponer aranceles a países europeos que se oponen a su estrategia geopolítica sobre el territorio ártico. La respuesta en Bruselas podría incluir medidas de represalia valoradas en 93 mil millones de euros, en un cruce de políticas comerciales que amenaza con escalar a una guerra de aranceles transatlántica.

La disputa se intensificó cuando el gobierno estadounidense anunció que gravará con un arancel inicial del 10 % a las importaciones de Dinamarca, Suecia, Alemania y otros países europeos a partir del 1 de febrero, con la posibilidad de elevarlo al 25 % en junio si no se alcanza un acuerdo sobre la soberanía de Groenlandia. Este paquete de aranceles condiciona la continuación del comercio a las negociaciones sobre el destino de la isla, que permanece bajo el dominio de Dinamarca con autonomía interna.

Escalada en Bruselas y posible represalia

En respuesta, los estados miembros de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para debatir contramedidas comerciales, que incluyen la reactivación de aranceles de represalia sobre productos estadounidenses por un valor estimado de 93 mil millones de euros. Esta lista de gravámenes había sido suspendida tras un acuerdo comercial previo entre la UE y EE. UU., pero ahora se evalúa su restablecimiento como medida de presión en la disputa por Groenlandia.

Además de los aranceles, la UE podría utilizar el Instrumento Anti-Coerción (ICA), una herramienta diseñada para contrarrestar prácticas comerciales punitivas y limitar el acceso de productos y servicios estadounidenses al mercado comunitario. Líderes europeos han señalado que estas amenazas de aranceles socavarían las relaciones comerciales y podrían desencadenar una escalada que afecte la cooperación transatlántica.

Impacto económico y volatilidad global

Analistas económicos advierten que la amenaza de aranceles vinculados a Groenlandia introduce una nueva fuente de incertidumbre en los mercados globales, con posibles efectos en las cadenas de suministro y en los mercados financieros. Algunos estudios sugieren que incluso un arancel moderado podría afectar el crecimiento económico de la Unión Europea y generar reverberaciones más amplias en el comercio mundial.

Desde México hasta Asia, los mercados observan con atención cómo el conflicto comercial podría influir en la actividad económica y en la estabilidad de acuerdos multilaterales que han regido el comercio global durante décadas.

