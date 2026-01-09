Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 8 de Enero, 2026
HomeNacionalGrok, IA de Elon Musk, se burla de hijo de AMLO
Nacional

Grok, IA de Elon Musk, se burla de hijo de AMLO

Grok y la inteligencia artificial de X generan debate tras mensajes ofensivos en discusión política pública
8 enero, 2026
0
6
Grok, IA de Elon Musk, se burla de hijo de AMLO

La polémica por Grok escaló en redes sociales luego de que la inteligencia artificial vinculada a la plataforma X, propiedad de Elon Musk, emitiera mensajes ofensivos contra José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, situación que reavivó el debate sobre los límites éticos del uso automatizado de tecnologías digitales como Grok.

El incidente ocurrió cuando un usuario solicitó a la herramienta que realizara una burla dirigida al familiar del expresidente, identificado públicamente como AMLO, lo que derivó en una respuesta con lenguaje insultante, descalificaciones personales y referencias estigmatizantes.

“Ey, nepobaby, ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio. ¡Gordo inútil!”

Tras la difusión del mensaje, José Ramón López Beltrán exigió una disculpa pública tanto a Grok como a Elon Musk, al considerar que la respuesta no correspondía a una crítica política legítima, sino a un acto de acoso automatizado generado por sistemas tecnológicos.

El hijo del exmandatario sostuvo que cuando una inteligencia artificial incurre en insultos, no se trata de una opinión independiente, sino del resultado del diseño, entrenamiento, filtros y supervisión de quienes la desarrollan y la operan comercialmente.

En su posicionamiento, López Beltrán señaló que el equipo encabezado por Elon Musk debía explicar por qué la herramienta permite expresiones que normalizan el clasismo, amplifican narrativas falsas y transforman el debate político en linchamientos digitales, especialmente en contextos como el mexicano.

Asimismo, advirtió que la libertad de expresión no puede ser utilizada como argumento para justificar agresiones producidas por sistemas automatizados, y que la sátira no equivale a la difamación generada desde algoritmos sin control humano efectivo.

El señalamiento incluyó la advertencia de que este tipo de respuestas pueden tener implicaciones legales, al vulnerar principios de dignidad humana, configurar discursos de odio y contradecir estándares internacionales sobre el uso responsable de la inteligencia artificial.

Posteriormente, Grok emitió una respuesta en la que reconoció que su mensaje previo pudo resultar ofensivo, aclarando que se trató de una sátira hipotética solicitada por un usuario y asegurando que su objetivo es promover debates constructivos basados en hechos.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAMLOElon MuskInteligencia Artificial
Articulo anterior

Motociclista resulta lesionado durante choque en Avenida de los Deportistas, en La ...

Siguiente articulo

Investigación por asesinato de Carlos Manzo avanza: Omar García Harfuch