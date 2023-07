Grúa se incendia y desploma en centro de Nueva York

La mañana de este miércoles se difundió en redes sociales un conjunto de videos, en los que se aprecia cómo la parte superior de una grúa ubicada en el centro de Nueva York, se parte y cae al suelo, rozando un edificio cercano en su caída.

La grúa también presentó un incendio, pues en las imágenes se observa fuego y humo saliendo de la cabina.

El incidente ocasionó una lluvia de escombros sobre la calle en la zona oeste de Manhattan, justo en la hora pico de esta mañana.

Al lugar acudió personal de bomberos y personal de rescate, quienes de inmediato cerraron el tráfico de las calles aledañas y el túnel Lincoln con dirección hacia Nueva Jersey.

Los videos grabados por usuarios, muestran que la grúa se encontraba sobre la calle 41, en el barrio de Hudson Yards, muy cerca del Madison Square Garden.

Se dice, que el desplome ocasionó que el bloque de 16 toneladas que suele estabilizar el punto de gira de la grúa cayera al suelo desde una altura equivalente a 45 pisos.

A construction crane partially collapsed in Midtown Manhattan on Wednesday morning, injuring six people, New York City officials said. Four civilians and two firefighters received minor injuries when the crane on 10th Avenue collapsed, officials said. https://t.co/wO5CR98uoj pic.twitter.com/ClnLyo7JV4

— The New York Times (@nytimes) July 26, 2023