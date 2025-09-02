Todo lo que sabemos: Grupo Firme pospone concierto en La Paz por posibles riesgos para los asistentes

Tras diversos pronósticos de fuertes lluvias, la agrupación de música regional mexicana conocida como Grupo Firme ha decidido posponer su concierto con fecha para el 6 de septiembre del vigente año.

¿A qué se debe el cambio de fechas?

Con la proximidad de la tormenta tropical Lorena a tierras sudcalifornianas, se han pronosticado fuertes lluvias que podrían poner en riesgo el bienestar de los posibles asistentes al concierto que se había anunciado para La Paz.

Con gran peso, la agrupación anunció mediante una historia en su cuenta oficial que el concierto se tendría que posponer para fechas posteriores.

“Esta decisión fue tomada bajo una enorme responsabilidad y compromiso para salvaguardar la integridad de los trabajadores y nuestro público” expresaron

¿Cuál es la nueva fecha?

En la misma historia, la agrupación anunció que la fecha a la que se decidió cambiar el concierto será el 22 de noviembre de este año.

No es de sorprenderse que diversos asistentes se sientan decepcionados por el cambio de fecha, sin embargo, con la proximidad de la tormenta tropical Lorena es importante priorizar la seguridad de los trabajadores, asistentes y de los artistas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.