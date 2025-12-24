Grupo México pagará mil 500 millones de pesos por contaminación del Río Sonora

Grupo México deberá pagar mil 500 millones de pesos como parte de un acuerdo con el gobierno federal para resarcir los daños provocados por la contaminación del Río Sonora y para poner fin a la huelga en Cananea, una de las más prolongadas en la historia reciente del país.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el convenio contempla dos ejes principales: la reparación integral de los daños ambientales y sociales derivados del derrame de sustancias tóxicas ocurrido en 2014 en el Río Sonora, así como la resolución definitiva del conflicto laboral en Cananea, Sonora, que se mantiene desde 2007.

De los mil 500 millones de pesos, una parte se destinará a acciones de remediación ambiental, atención médica a las comunidades afectadas y proyectos de infraestructura hídrica en la región. Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar el acceso al agua potable y reducir los riesgos sanitarios derivados de la contaminación.

En el caso de Cananea, el acuerdo busca cerrar un conflicto laboral que ha marcado la relación entre trabajadores, sindicato y empresa por más de 17 años. El gobierno federal indicó que el entendimiento alcanzado permitirá avanzar en la reapertura productiva de la mina, así como en la restitución de derechos laborales pendientes.

La administración federal subrayó que este acuerdo representa un precedente en materia de responsabilidad empresarial, al obligar a Grupo México a asumir compromisos económicos y sociales por los daños ocasionados. También señaló que se dará seguimiento puntual al cumplimiento de cada uno de los puntos establecidos.

Por su parte, Grupo México informó que colaborará con las autoridades para cumplir los términos pactados y cerrar de manera definitiva los procesos legales, ambientales y laborales relacionados con el Río Sonora y Cananea.

El derrame de 2014, considerado uno de los peores desastres ambientales mineros en México, afectó a miles de habitantes de Sonora.

