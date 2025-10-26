Grupo Salinas asegura que quiere pagar impuestos y pide al Gobierno detener ataques

Durante la celebración de su cumpleaños número 70 en la Arena Ciudad de México, el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aseguró que sus empresas sí están dispuestas a pagar impuestos. Sin embargo, pidió al Gobierno federal que detenga los ataques y que las diferencias con el SAT se resuelvan conforme a derecho.

En el evento, Salinas Pliego hizo pública una carta enviada a Claudia Sheinbaum en 2024, donde explicó que el conflicto fiscal con el Servicio de Administración Tributaria no se debe a evasión, sino a discrepancias administrativas. Además, afirmó que está dispuesto a liquidar el adeudo en menos de 10 días, siempre que se respeten los acuerdos previos.

Lee más: Papa León XIV expresa solidaridad con víctimas de las lluvias en México

Un adeudo millonario y una resolución pendiente

Según el empresario, Grupo Salinas ya ha pagado 2 mil 700 millones de pesos de los 7 mil 600 millones pactados durante el sexenio anterior. No obstante, el SAT no ha enviado los expedientes a la Suprema Corte, lo que ha frenado una resolución definitiva del caso.

Mientras tanto, Salinas Pliego enfrenta presiones judiciales y financieras. Entre ellas, una orden para pagar 580 millones de dólares a acreedores extranjeros y un adeudo fiscal estimado en 74 mil millones de pesos.

Un llamado al diálogo en medio de la tensión

El mensaje del empresario busca abrir el diálogo con el Gobierno federal, en un contexto de creciente tensión entre Grupo Salinas y la Presidencia por el conflicto tributario.