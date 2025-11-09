Grupo Salinas amenaza con demandar al SAT

Grupo Salinas anunció que analiza presentar una demanda contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto tras prever que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fallará en su contra respecto a los múltiples adeudos fiscales que tiene con el Estado.

Con adeudos de 17 años, Grupo Salinas enfrenta al menos ocho casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionados con adeudos fiscales de sus empresas del conglomerado, entre ellas Elektra y TV Azteca, que sumarían aproximadamente 48 mil millones de pesos, con parte de las obligaciones pendientes desde el 2008.

Grupo Salinas busca demandar al SAT por “silencio administrativo” y la violación a su derecho de petición.El boque de acciones legales surge luego de que el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, rechazara aplazar la discusión de siete de esos expedientes, pese a que Grupo Salinas solicitó más tiempo para negociar un posible ajuste del monto reclamado.

Ante ese escenario, la empresa asegura que las resoluciones que ya se anticipan “no son definitivas” y advierte que, de resolverse en su contra, podría llevar el asunto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, Grupo Salinas ha solicitado a la SAT un recalculo del monto total de sus obligaciones fiscales, el cual, según cifras de la propia autoridad, ascendería a cerca de 74 mil millones de pesos.