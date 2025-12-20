Grupo Salinas deberá cubrir en enero un adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos al SAT

El gobierno federal confirmó que en enero próximo el Servicio de Administración Tributaria iniciará el cobro formal de un adeudo fiscal por 51 mil millones de pesos a Grupo Salinas, uno de los corporativos más grandes del país. La cifra corresponde a créditos fiscales ya firmes y actualizados conforme a la ley, luego de un largo proceso legal que concluyó con resoluciones definitivas de los tribunales.

El monto a pagar se incrementó con el paso del tiempo debido a la actualización prevista en el Código Fiscal de la Federación, lo que explica que hoy alcance los 51 mil millones de pesos. Las autoridades aclararon que no se trata de una decisión discrecional ni de un acto político, sino de la ejecución obligatoria de resoluciones judiciales que dejaron sin efecto los amparos promovidos por el corporativo.

El director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló que una vez notificado el requerimiento de pago en enero, la empresa tendrá la posibilidad de manifestar su intención de cubrir el adeudo. En ese caso, la ley permite aplicar ajustes que pueden llegar hasta el 39 por ciento del monto total, siempre bajo los supuestos y procedimientos establecidos en la normativa fiscal.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que los recursos que se obtengan por este cobro tendrán un impacto directo en el financiamiento de programas sociales prioritarios. Puso como ejemplo la pensión Mujeres Bienestar, que el próximo año contará con un presupuesto cercano a los 59 mil millones de pesos, y expresó su expectativa de que el pago se realice conforme a la ley.

Desde Palacio Nacional se insistió en que el caso fue abordado públicamente por tratarse de un tema recurrente de interés ciudadano. La mandataria recalcó que el procedimiento no responde a filias ni fobias, sino al cumplimiento estricto de la ley fiscal y de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial, que dejaron firme la obligación de pago.

El gobierno también aclaró que el marco legal permite a las empresas solicitar facilidades como descuentos o esquemas de pago, siempre que se ajusten a lo que establece el Código Fiscal. En caso de que el contribuyente no cubra el adeudo dentro del plazo voluntario, se activarían otros mecanismos de cobro previstos en la legislación, los cuales se abordarían en una etapa posterior.

El origen del adeudo se remonta a ejercicios fiscales comprendidos entre 2008 y 2013, cuando la autoridad determinó que las pérdidas reportadas por diversas empresas del grupo no eran procedentes. A partir de ahí se inició una cadena de impugnaciones que concluyó con la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligando al SAT a ejecutar el cobro.

Este caso se enmarca en un contexto de mayor recaudación fiscal en el país, atribuida a la eliminación de condonaciones discrecionales, al combate a la corrupción y a un uso más transparente de los recursos públicos. Desde el gobierno se sostiene que este cambio ha permitido fortalecer las finanzas públicas y financiar tanto programas sociales como proyectos estratégicos.

