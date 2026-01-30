Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 29 de Enero, 2026
Dinero

Grupo Salinas acuerda pago al Fisco en “abonos chiquitos para pagar poquito”

Grupo Salinas, pertenecientes a Ricardo Salinas Pliego, pacta liquidar adeudo histórico con el Fisco mediante parcialidades
29 enero, 2026
Grupo Salinas acuerda pago al Fisco en "abonos chiquitos"

Como si fuera una promoción de Elektra, Grupo Salinas anunció por medio de un comunicado que pagará adeudo de 32 mil millones de pesos al Fisco en “abonos chiquitos para pagar poquito”, ya que este se hará en parcialidades, aunque dijo estar en desacuerdo con la medida.

En ese sentido Grupo Salinas informó que alcanzó un acuerdo para cubrir un adeudo fiscal por 32 mil millones de pesos con el Fisco. En el anuncio, Grupo Salinas confirmó que el pago pone fin a litigios que se extendieron por más de dos décadas.

El conglomerado empresarial detalló que el monto será cubierto de manera fraccionada, aun cuando expresó su desacuerdo con la resolución. La empresa explicó que la decisión busca cerrar definitivamente los procesos legales y permitir que sus compañías concentren esfuerzos en sus actividades productivas.

La organización encabezada por Ricardo Salinas Pliego señaló que, con este acuerdo, se da por concluida cualquier controversia fiscal pendiente. La dirección del grupo sostuvo que el pago realizado cubre la totalidad de los requerimientos planteados por el Fisco, por lo que aseguró no mantener adeudos vigentes con la administración pública.

De acuerdo con la información oficial, el esquema de parcialidades acordado supera incluso los términos negociados previamente en 2024. La empresa afirmó que esta determinación permitirá recuperar tiempo y recursos destinados a disputas legales, para enfocarlos en la atención de clientes y en la operación de sus negocios.

En el posicionamiento, Grupo Salinas reiteró su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y recordó que, durante los últimos 20 años, ha contribuido con más de 300 mil millones de pesos en impuestos al país. Con ello, el grupo busca cerrar un capítulo de confrontación jurídica y avanzar con estabilidad financiera.

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

