Grupo Tafer impulsa sueños universitarios de sus colaboradores y familias

Grupo Tafer y la Fundación Eagle Wings otorgaron 17 apoyos económicos a colaboradores y a sus hijos que cursan estudios universitarios, con el objetivo de motivar la continuidad de su formación académica y profesional.

Carlos Enciso, gerente de Recursos Humanos de Hotel Garza Blanca Los Cabos, recordó que el programa “Becas Universitarias Tafer” inició hace cuatro años y ha ido creciendo, beneficiando directamente a las familias trabajadoras.

“En concreto, es un programa que apoya económicamente cada curso, en cada semestre, se entrega un estímulo económico para aquellos estudiantes universitarios hijos de colaboradores o colaboradores en activo en nuestras empresas. En este semestre entregamos 17 y cada semestre, afortunadamente está aumentando el número de inscritos en el programa”, explicó Enciso.

Historias de beneficiarios

Entre los beneficiarios está Alejandro Díaz, colaborador del área de Pastelería, quien destacó la importancia del apoyo para su hijo, estudiante de quinto semestre en Desarrollo de Software.

“La verdad es un gran apoyo que nos brinda la empresa y motivación también para nuestros hijos para que sigan adelante, y se formen como unos estudiantes y obviamente con el apoyo de Grupo Tafer, del señor Fernando especialmente, obviamente es una gran motivación para que ellos sigan adelante y nosotros sigamos apoyándolos, tendiendo el orgullo de trabajar en Tafer”, expresó el sr Díaz.

El programa también alcanza a empleados que cursan estudios universitarios. Gabriela Vergara, del área de Cocina, está en su último cuatrimestre de Ciencias de la Comunicación y Medios Digitales.

“Es una gran oportunidad que se nos da a nosotros para seguir aprovechando las oportunidades que se nos da para cumplir nuestras metas, en este caso profesionales y educativas, entonces es un gran espacio que nos brinda la oportunidad de seguir soñando como nos decía tanto la presidenta de la fundación y el presidente del hotel. Entonces es una oportunidad que todos necesitamos aprovechar de este espacio que se nos brinda para poder seguir mejorando, incluso, el hecho que se nos pida un promedio para poder ser participes de esta oportunidad nos ayuda a esforzarnos cada día y sabes que podemos dar lo mejor de nosotros”, destacó Gabriela.

Otros apoyos educativos

Además de las becas universitarias, Grupo Tafer impulsa a las familias con programas como “Mochila Tafer” y “Paquete de Útiles Escolares”, destinados a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria.

Con estas acciones, la empresa reafirma su compromiso de ser un aliado en la educación y el desarrollo de su comunidad laboral.

