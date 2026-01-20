El consorcio Grupo TAFER confirmó el inicio de un ambicioso proyecto turístico en Playa del Carmen, consolidando a este destino como uno de los puntos con mayor dinamismo económico en México y América Latina.

Esta iniciativa del grupo empresarial mexicano surge como respuesta a la confianza generada por el fortalecimiento de la seguridad y la mejora en la infraestructura urbana. La presidenta municipal, Estefanía Mercado, señaló que tales factores han sido determinantes para atraer capitales de gran escala que benefician directamente a la comunidad local.

Bajo la visión de TAFER, se proyectan desarrollos hoteleros e inmobiliarios de gran magnitud que transformarán el panorama del municipio para el año 2026. Según informó la alcaldesa Estefanía Mercado, se estima que esta apuesta genere más de 11 mil empleos directos e indirectos, representando un alivio significativo para la fuerza laboral de la zona.

El interés de los inversionistas extranjeros y nacionales por proyectos de alto valor confirma que la estrategia de servicios y seguridad está rindiendo frutos.

La administración local subrayó que el flujo de capital de Grupo TAFER funciona como un termómetro de estabilidad para el sector empresarial. Estefanía Mercado adelantó que mantendrá la estrategia de posicionar a la ciudad como uno de los municipios con mayor inversión per cápita en seguridad, facilitando así la llegada de más proyectos de alto valor.

El objetivo principal es garantizar un clima de certidumbre que permita seguir fomentando el desarrollo económico y el empleo.

El crecimiento acelerado de este destino turístico no solo atrae a TAFER, sino que otros grupos corporativos ya analizan nuevas inversiones para los próximos años, señaló la alcaldesa. La evaluación favorable que realizan empresarios de capital estadounidense y europeo sobre la infraestructura urbana y los servicios públicos en Playa del Carmen coloca al municipio en una posición de ventaja competitiva frente a otros polos turísticos de América Latina.

Para la primer edil, el reto inmediato consiste en consolidar este clima de confianza para asegurar que el crecimiento sea sostenible. La proyección internacional de México se ve fortalecida con la participación de cada grupo mexicano que decide reinvertir en tierras quintanarroenses, asegurando que el desarrollo económico llegue a todas las familias mediante la creación masiva de el empleo digno y bien remunerado.

Finalmente, la consolidación de estos proyectos inmobiliarios y hoteleros asegura que Playa del Carmen se mantenga en el radar de las grandes inversiones internacionales. La gestión de Estefanía Mercado busca que la certidumbre jurídica y la paz social sigan siendo el principal imán para atraer a consorcios de la talla de TAFER, impulsando el bienestar social a través de la inversión privada responsable.

