Grupo Tafer revisa logros 2025 y traza objetivos 2026 en su Kick Off en Los Cabos

Con la participación de poco más de 60 colaboradores, Grupo Tafer llevó a cabo en Los Cabos su reunión anual Kick Off, en la que se revisaron los resultados obtenidos durante 2025, así como los objetivos, metas y nuevos proyectos proyectados para este 2026 en sus distintas regiones operativas.

El vicepresidente de Operaciones en Grupo Tafer, Enrico Lindenhahn, explicó que este encuentro forma parte de una estrategia corporativa que se replica cada año en las diferentes sedes del grupo, con el propósito de alinear al personal en torno a las metas anuales.

“Nosotros hacemos este evento en las tres regiones cada año. Nosotros también en el Grupo Tafer hacemos nuestro kick-off del corporativo en enero y directamente después hacemos los kick-off en las regiones. Eso es muy importante para todos los trabajadores, por todo el equipo del Tafer para saber los objetivos del año. También he revisado cómo cerramos el año pasado, viendo los resultados del 2025, y ahora vemos qué viene para este 2026. Importante es siempre que tenemos los objetivos en nuestro focus”, señaló.

Durante la reunión se presentaron los proyectos clave implementados en 2025, entre los que destacan la introducción de nuevos conceptos de alimentos y bebidas, así como el desarrollo e implementación de un manual operativo para el personal de limpieza de habitaciones en cada hotel del grupo, acciones orientadas a fortalecer la calidad del servicio.

Asimismo, se dieron a conocer los proyectos estratégicos para 2026, enfocados en el crecimiento de la marca y la evolución de la experiencia que se ofrece tanto a huéspedes como a miembros recurrentes.

Lindenhahn destacó que Los Cabos se ha consolidado como una región estratégica para la compañía, al integrar varios hoteles en operación, además de su presencia en Puerto Vallarta y Cancún.

“Aquí como región ahora no es solo un hotel; Los Cabos es para nosotros una región con varios hoteles y con desarrollo. Tafer tiene desarrollo aquí en Los Cabos, en la región y además en Puerto Vallarta y Cancún. Es importante que también demostramos motivación a cada team member, que estamos creciendo año por año, pero también haciendo nuevos conceptos, un upgrade a nuestros servicios, no solo a los clientes hoteleros, también a nuestros miembros, que ven nuevos restaurantes, nuevos conceptos culinarios y pueden disfrutar cada año nuevas experiencias en su vacación”, expresó.

El encuentro permitió que cada división y área operativa presentara su planeación anual, con el objetivo de fortalecer la coordinación interna, elevar los estándares de calidad y consolidar el crecimiento del grupo en los principales destinos turísticos de México.

