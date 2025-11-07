¿Otra vez? GTA 6 se retrasa por segunda ocasión; acciones de Take Two se desploman

Rockstar Games ha confirmado el segundo retraso para el esperadísimo Grand Theft Auto VI. La nueva fecha de lanzamiento se estableció para el 19 de noviembre de 2026, posponiendo el estreno que antes se tenía fijado para el 26 de mayo del mismo año.

La noticia del nuevo calendario de estreno generó un impacto negativo inmediato en los mercados bursátiles, a pesar del alto interés que despierta el videojuego. Las acciones de Take-Two, compañía matriz de Rockstar Games, sufrieron una drástica caída del 18%, lo que resultó en la eliminación de miles de millones de dólares en su valor de mercado.

Rockstar Games justificó esta decisión indicando la necesidad de varios meses adicionales para garantizar que el juego alcance el nivel de calidad que los usuarios esperan. Este movimiento refleja la conocida búsqueda de perfeccionismo del estudio de videojuegos, que en el pasado ya había extendido los tiempos de desarrollo de títulos emblemáticos como Red Dead Redemption 2.

Reacción de la comunidad de Grand Theft Auto

Algunos jugadores insistieron en que es mejor esperar antes que recibir un producto incompleto o que carezca de los estándares necesarios de calidad.

Por otro lado, usuarios han expresado su frustración ante los constantes retrasos tanto oficiales como internos del videojuego, argumentando una mala estrategia de marketing o incluso su anuncio junto con el estreno de las próximas consolas de PlayStation y Xbox.

A pesar de la controversia y los retrasos, un posible tercer adelanto o tráilers centrados en los personajes Jason y Lucía continúan acumulando cientos de millones de especulaciones en la comunidad.

Tensión laboral dentro de Rockstar Games

Este anuncio sobre la postergación del lanzamiento de Grand Theft Auto VI coincidió con una tensa situación laboral interna que se vive dentro de Rockstar Games. Se reportó el despido de 31 trabajadores en Reino Unido, un hecho que motivó acusaciones de prácticas antisindicales por parte del sindicato IWGB.

Aunque Rockstar Games no ha establecido un vínculo directo entre ambos sucesos, diversas voces críticas sugirieron que el clima interno pudo influir en la decisión final de aplazar el debut.

Estrategia de mercado y el futuro de Take-Two

A pesar del significativo golpe bursátil, la editora Take-Two reportó un trimestre sólido impulsado por su negocio móvil y el crecimiento de GTA Online.

La compañía sostuvo que anunciar fechas con suficiente antelación proporciona certidumbre a los consumidores y permite la activación de estrategias de mercadeo con mayor planificación.

Esta práctica facilita la preparación de campañas globales, la coordinación de alianzas comerciales y el ajuste de las proyecciones internas sin comprometer la calidad final del videojuego.

Grand Theft Auto VI se consolida como una de las producciones más ambiciosas y costosas en la historia de la industria de los videojuegos, con proyecciones de romper récords de ventas desde su primer día.