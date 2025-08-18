¿Quién es “El Guana”, habitante que estuvo a punto de salir de La Casa de los Famosos México 3?

Luis Rodríguez, conocido artísticamente como “El Guana”, es una de las personalidades más carismáticas y tranquilas que ha capturado la atención del público en la actual tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

“El Guana” es un talentoso actor, cantante, bailarín y comediante guanajuatense se ha consolidado como un artista multifacético en el medio del espectáculo, gracias a su extensa trayectoria en teatro, televisión y cine.

El habitante de La Casa de los Famosos México es originario de Celaya, Guanajuato, “El Guana” nació en 1987, por lo que actualmente cuenta con 38 años de edad. Mantiene una relación estable con Citlali Rodríguez González, a quien presentó públicamente en 2021. Citlali es también actriz y bailarina, además de quirofísica. La pareja comparte un profundo amor por sus perros, Chipotle y Jarana, aspectos de su vida que suelen mostrar en redes sociales.

El apodo “El Guana” surgió de forma casual, siendo un acortamiento de “Guanajuato” que sus amigos le dieron por ser originario de dicho estado, un hecho que él mismo ha relatado en diversas entrevistas.

Su carrera artística comenzó a una edad temprana, debutando en el teatro musical en 1994 con la obra “¡Qué tal Dolly!” junto a la primera actriz Silvia Pinal.

“El Guana“ ha desarrollado una impresionante trayectoria en los escenarios, participando en reconocidos musicales como “Bule Bule, el show”, “Vaselina”, “The Prom”, “La obra que sale mal”, “El joven Frankenstein”, “El show de terror de Rocky”, “Jesucristo Superestrella“, “Los Miserables“, “Chicago“, “José el Soñador“, “Toc Toc“, “El hombre de la Mancha” y “El violinista en el tejado“. Además, ha demostrado su versatilidad en el drama con la obra “Lo que queda de nosotros”.

En televisión, “El Guana” es ampliamente reconocido por formar parte de la “Familia Disfuncional” del programa “Me caigo de risa” desde 2021. Su presencia en la pantalla chica incluye también participaciones en telenovelas y series como “La Candidata”, “María de todos los Ángeles”, “Una Familia de Diez” donde interpretó a Pierre, “Cita a ciegas”, “¡Chócalas Compayito!” y “Los Simuladores“, la mayoría programas de Televisa.

En sus proyectos más recientes “El Guana” encarna a “Nachito”, el godín administrativo en la serie “Muero por Marilú”, y se integró a la tercera temporada de “El Príncipe del Barrio” como “El Comandante”. Su incursión en el cine incluye proyectos como la película “Technoboys”.

“El Guana” en La Casa de los Famosos México 3

Desde su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025 el 27 de julio, “El Guana” ha sido un habitante que ha atraído a la audiencia por su carisma y tranquilidad. Sin embargo, recientemente se encontró en riesgo de eliminación debido a las nominaciones, lo que generó dudas en él sobre quién lo había postulado.

Priscila Valverde, una de las habitantes, ha confesado haberlo nominado y teme que “El Guana” ya lo sepa, notando un distanciamiento por parte de él ahora que “El Guana” fue salvado por sus fans para que no fuera expulsado de La Casa de los Famosos.

Citlali, pareja de “El Guana” le ha demostrado su apoyo incondicional durante su estancia en La Casa de los Famosos, incluso organizándole una despedida sorpresa antes de su ingreso al reality show y durante la gala de expulsiones de este domingo 17 de agosto.