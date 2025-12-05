Guanajuato da un paso histórico: legaliza el matrimonio igualitario y prohíbe terapias de conversión

El Congreso de Guanajuato aprobó una reforma al Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, al redefinir legalmente la unión matrimonial de modo inclusivo. Esto elimina barreras legales previas y reconoce este derecho civil para todas las parejas.

En la misma sesión, los legisladores modificaron el Código Penal local para tipificar como delito las llamadas “terapias de conversión” que buscan modificar orientación o identidad, cuando se apliquen a menores o personas vulnerables. Quienes las realicen podrían enfrentar sanciones.

La votación concluyó con 25 apoyos y nueve votos en contra, reflejando un respaldo mayoritario a la reforma dentro del Congreso estatal.

La aprobación ha sido celebrada como un avance en derechos civiles y protección personal para quienes habían sufrido exclusión. Con la reforma, el estado garantiza igualdad legal en un derecho fundamental: la unión matrimonial.

La prohibición de terapias de conversión también representa un paso en la defensa de la dignidad y salud emocional de personas vulnerables, al eliminar prácticas que presionan o fuerzan a una persona a cambiar quién es.

Con estas decisiones, Guanajuato se coloca entre las entidades que actualizan su marco legal para igualar derechos de todas las personas, sin importar su identidad, y para protegerlas frente a la discriminatorias.

