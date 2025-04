Más de 70 guardavidas cuidarán 47 playas en Los Cabos durante Semana Santa

Más de 75 mil personas entre turistas y residentes se esperan en las playas de Los Cabos durante Semana Santa 2025. Para atender esta afluencia, Zofemat implementará un operativo especial en más de 47 puntos de playa, con el apoyo de al menos 72 guardavidas distribuidos en las zonas de mayor concurrencia.

Rafael Álvarez Munguía, coordinador municipal de Zofemat, informó que el operativo se realiza en conjunto con los cuerpos de bomberos de Cabo San Lucas y San José del Cabo, quienes aportarán 30 y 20 elementos respectivamente, además de los 22 guardavidas asignados a Zofemat.

“Comentar algo muy importante, se reforzó todo el tema con bomberos. Tanto Bomberos de Cabo San Lucas y San José del Cabo con el tema de los guardavidas, van a apoyarnos con 30 de San Lucas, 20 de San José, más los 22 guardavidas que tenemos haciendo rondines en las playas más importantes, playas donde habrá mucha afluencia de gente es en El Tule y La Rivera porque hay eventos. Las playas Blue Flag, las 22 playas certificadas van a estar abiertas de 8:00 AM a 07:00 de la tarde, se van a bajar banderas y se va a pedir retirar a la gente, ahí no hay tema de casas de campaña, no se va a acampar en certificadas, pero sí pueden llevar su casita de campaña para en la tarde pasarla bien”, expresó Álvarez Munguía.