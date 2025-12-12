Extrabajadora de guardería infantil es condenada a cinco años de prisión por abuso sexual

Una extrabajadora de una guardería infantil en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue sentenciada a cinco años de prisión por un tribunal de enjuiciamiento. La sentencia deriva de su responsabilidad penal en el delito de abuso sexual agravado cometido contra un menor de edad que estaba bajo su cuidado. La responsable, de nombre Naomy Yamile R. P., cumplirá su condena en el Centro de Reinserción Social Femenil número dos.

El tribunal determinó la pena de cinco años de prisión luego de que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentara un conjunto de pruebas periciales, testimoniales y técnicas que fundamentaron la acusación de abuso sexual.

Durante el proceso judicial se estableció que la extrabajadora, identificada como Naomy Yamile R. P., realizó tocamientos de índole sexual al menor de edad dentro de las instalaciones de la guardería Techo Comunitario, ubicada en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez.

La evidencia demostró que la extrabajadora realizó tocamientos de índole sexual al menor de edad dentro de las instalaciones de la mencionada guardería. Los hechos se registraron en dos fechas específicas, el 22 de septiembre de 2022 y el 7 de julio de 2023.

Se informó que, desde el año 2023, cuando fue interpuesta la primera denuncia de hechos, se presentaron cargos en contra de Naomy Yamile R. P. en 12 causas penales, por otros abusos sexuales también cometidos contra niños y niñas que acudían a la guardería.

La sentencia, que incluye los cinco años de prisión, concluye la etapa principal del proceso judicial, quedando plenamente acreditados los hechos y la responsabilidad penal de la extrabajadora por el delito cometido.