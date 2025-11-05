VIDEO: Guardia encara a ladrón y recibe balazo en la nuca en CDMX

La Ciudad de México se conmociona ante el reciente asesinato de un vigilante privado en una tienda Bodega Aurrerá del Centro Histórico. Este crimen brutal, capturado en video, ha desatado una ola de indignación social exigiendo justicia y mayor seguridad en la capital.

Adrián Ibarra, el guardia de seguridad, fue ultimado por la espalda por Jairo “N”, un joven de 16 años. El ataque ocurrió luego de que Ibarra sorprendió al menor robando mercancía en el establecimiento ubicado en la calle Allende.

Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron la secuencia cobarde del homicidio. Tras un breve altercado con el guardia, el agresor esperó a que la víctima girara su cuerpo para dispararle a quemarropa en la nuca. El trabajador cayó al suelo inmediatamente, mientras el atacante escapaba del local comercial.

¿Cómo fue capturado el agresor?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo inmediato con apoyo del Centro de Comando y Control (C2) Centro. Este esfuerzo permitió a las autoridades establecer un cerco virtual y rastrear rápidamente la ruta de escape del joven atacante.

Poco tiempo después, el agresor fue ubicado justo cuando intentaba ingresar a una vecindad en la calle República de Chile. Tras su detención, las fuerzas de seguridad trasladaron al menor ante el Ministerio Público para definir su situación legal.

Ciudadanía mexicana exige mayor seguridad

La muerte de Ibarra fue confirmada por paramédicos que llegaron a la zona, quienes constataron que el trabajador ya no presentaba signos vitales. El crimen causó gran indignación en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y mayor seguridad en el Centro Histórico.

Este lamentable suceso refuerza las denuncias de comerciantes y trabajadores sobre un aumento de robos y agresiones dentro de establecimientos. La zona es una de las más transitadas y vigiladas de la capital, lo que añade preocupación al ambiente de inseguridad.