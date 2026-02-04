Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 3 de Febrero, 2026
HomeSeguridadGuardia Nacional habría causado accidente fatal en Ecatepec, Edomex
Seguridad

Guardia Nacional habría causado accidente fatal en Ecatepec, Edomex

La Guardia Nacional se vio involucrada en un accidente mortal en carril confinado exclusivamente para el Mexibús
3 febrero, 2026
0
12
Guardia Nacional causó accidente fatal en Ecatepec, Edomex

Camión de la Guardia Nacional protagonizó un accidente motociclista con saldo fatal luego de que una de sus unidades invadiera el carril confinado del Mexibús en Ecatepec, Estado de México, hecho que volvió a colocar a la Guardia Nacional en el centro de la atención pública.

El percance ocurrió sobre la vía José López Portillo, donde el camión oficial circulaba fuera del carril de uso exclusivo del sistema de Transporte público, impactando a una motocicleta en la que viajaban dos personas.

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, mientras que su acompañante resultó herida y fue trasladada a un hospital del Edomex para recibir atención médica.

Servicios de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para atender la situación y resguardar la zona, lo que ocasionó afectaciones temporales tanto en el carril confinado del Mexibús como en la circulación general.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer la actuación del personal de la Guardia Nacional, así como las causas por las que la unidad invadió un carril exclusivo en Ecatepec, Estado de México.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAccidente motociclistaEcatepecGuardia Nacional
Articulo anterior

SCJN invalida prohibición de corridas de toros y peleas de gallos en ...