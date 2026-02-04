Guardia Nacional habría causado accidente fatal en Ecatepec, Edomex

Camión de la Guardia Nacional protagonizó un accidente motociclista con saldo fatal luego de que una de sus unidades invadiera el carril confinado del Mexibús en Ecatepec, Estado de México, hecho que volvió a colocar a la Guardia Nacional en el centro de la atención pública.

El percance ocurrió sobre la vía José López Portillo, donde el camión oficial circulaba fuera del carril de uso exclusivo del sistema de Transporte público, impactando a una motocicleta en la que viajaban dos personas.

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, mientras que su acompañante resultó herida y fue trasladada a un hospital del Edomex para recibir atención médica.

Servicios de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para atender la situación y resguardar la zona, lo que ocasionó afectaciones temporales tanto en el carril confinado del Mexibús como en la circulación general.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer la actuación del personal de la Guardia Nacional, así como las causas por las que la unidad invadió un carril exclusivo en Ecatepec, Estado de México.

